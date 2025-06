La charlatana

Viaje al Oeste' es una novela alegórica de la tradición budista china que cuenta la expedición a la India del monje Xuanzang para buscar textos ... sagrados. Le acompañaron tres animales: un mono, símbolo de la racionalidad; un caballo, representante de la fuerza y el espíritu; y un cerdo, en referencia a lo sensual y a las pasiones. Buda explicaba así las tres inteligencias humanas, ninguna superior a otra. Esto no lo entendemos bien en Europa por el peso aplastante de la razón instrumental. Tras un largo viaje, el monje y sus tres compañeros regresaron a China cargados de papeles con enseñanzas budistas. Cuando los abrieron descubrieron que estaban en blanco, porque el conocimiento es incomunicable. Ésta es la moraleja.

Cuando veo la televisión o escucho la radio pienso en el mono, el cerdo y el caballo, y los comparo con la turba de opinolólogos que hablan desmesuradamente de todo sin saber absolutamente nada de lo que están afirmando. Los canales públicos, que tan puritanos se ponen en ocasiones, no tienen inconvenientes en pagar a unos cuantos indocumentados para hablar de cosas que no saben, sin rombos ni señales luminosas que nos avisen de que lo que estamos viendo está mal, desinforma, crispa y abre las puertas para que la barbarie campe a sus anchas. En las tertulias de la tele se han formado los 'typical' cuñaos que imitan concienzudamente sus formas para ilustrarnos en las navidades sobre su estupidez cósmica.

Hace unos días, una opinolóloga –no busco el nombre en internet para que no se me aparezca en el espejo con unas tijeras gritando Verónica– fue invitada por el Canal 24H de TVE y cobró por criticar el libro de Javier Cercas sobre el papa Francisco reconociendo que no lo había leído. ¿No se lo creen? ¡Busquen! Hemos normalizado tanto la mierda que hemos perdido la capacidad para detectarla. ¿Por qué se emiten programas en los que los colaboradores afirman cosas con vehemencia al tiempo que reconocen no saber de lo que están hablando?

En paralelo al «no lo he leído, pero te lo explico» han cerrado en la televisión pública un programa de María Patiño, Matamoros, Belén Esteban, etc. por baja audiencia y también porque muchos trabajadores puritanos de RTVE se habían quejado. Es paradójico, emiten tertulias de todólogos en bucle sin remordimientos y, en cambio, critican una de las formas básicas de conocimiento humano: el cotilleo, la burla, el vouyerismo, lo escatológico. 'Sálvame' entronca con formas culturales que están presentes en 'El Quijote' de Cervantes, en 'Gargantúa y Pantagruel' de Rabelais, en lo carnavalesco de Bajtín o en el esperpento de Valle Inclán. Las tertulias no entroncan con absolutamente nada, 'El Quijote' es 'soooo loooong'.

Toda la gente que conozco que sabe algo suele hablar poco, pues si el que más sabía de todos, Sócrates, decía no saber nada, entonces el resto… El estudio, la lectura, la meditación, la risa, la contemplación y las otras formas de búsqueda del conocimiento comparten una premisa: cuanto más se practican menos se sabe, pues más se comprende lo inconmensurable de cualquier cosa.