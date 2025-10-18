El billonario

Los usuarios de internet, es decir, todos los que habitamos este ancho mundo, desde las estepas de Mongolia hasta el desierto del Kalahari, aguantamos con ... estoicismo el bombardeo publicitario de compañías turboconsumistas como Temu. Nos prometen comprar como billonarios –shop like a billonaire–, que me imagino que será algo distinto a la compra compulsiva que puede hacer un millonario. Nunca conocí a ninguno, por lo que mi muestra no es válida, pero si la riqueza significa comprar tonterías de plástico inservibles y endebles creo que me bajo del carro aspiracional. Me parece mucho más interesante mi pobreza de tienda local, de productos que aguantan un uso y de cosas por las que vale la pena esperar.

La insistencia de Temu es brutal. Se cuela en nuestras ortopedias digitales sin posibilidad de silenciarla ni cerrarla. Hay que tragarse los anuncios de principio a fin porque los pagan. Pero el machaque parece no surtir efecto. Por eso, para animarnos a participar de la compra calenturienta, prometen también regalarnos una tablet sólo por descargar su aplicación. Deben haber hecho muchas, o bien no consiguen encasquetárnoslas, porque el anuncio sigue después de un año y parece que no se les agota el stock.

Los publicistas que están detrás de este bombardeo no conocen la distinción machadiana entre valor y precio, ni el doble filo de las promesas de gratuidad. Los que hemos organizado eventos culturales hemos experimentado el desdén que genera todo lo gratuito, porque funcionamos con la lógica de que si no cuesta es que no es interesante. Han gastado tanto en hacer las tablets que se han quedado sin presupuesto para actores y han vestido de jefe de Temu al primer adolescente con granos que han encontrado a la salida del instituto. Hasta las lágrimas de los pseudoactores las han dibujado con emoticonos. Un festín creativo. Amazon, madre y maestra en esto de generarnos necesidades y de destruir la economía de nuestras ciudades para lanzar cohetes espaciales, se ha sumado a la campaña con la promesa de hacernos sentir millonarios si gastamos nuestros ahorros comprando cosas que no precisamos. Los sapiens, siempre a la vanguardia de la autodestrucción, hace tiempo que hemos escogido esta forma de consumo. Toda la vida soñando con ser millonarios para acabar comprando chuflas por internet.

Este tipo de anuncios funcionan como negativos de la realidad. Lo cierto es que si uno quiere marcar distinción social no compraría nunca en Temu ni en Amazon, y si quiere ser millonario empezaría por no gastar su pobreza en nimiedades. Donde germinan las promesas aspiracionales, yo sólo percibo el consumo de mercancías-fetiche para cubrir nuestros vacíos existenciales y la miseria que producen en los establecimientos locales. Una bomba atómica que destruye todo el tejido de nuestras calles y que reduce los sectores productivos a dos únicos roles posibles: el de consumidor o el de repartidor. Quizá ser billonario consiste en abrir el trastero y comprender que tenemos suficiente: I have enough, like a billonaire.