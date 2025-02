Qué tendrán las voces, que se nos hacen irresistibles? Bueno, mejor dicho algunas voces. Hace escasos días que Joaquín Sabina ha presentado, junto a una nueva canción, las fechas de la que él mismo prevé sea su última gira (o no) y ahí está una ... tira de recintos con las entradas agotadas a lo largo y ancho de España y toda la América Latina.

Hace quince años del último disco grabado según los cánones de lo que fue su carrera durante décadas; durante ese tiempo han aparecido más publicaciones suyas en formato libresco que musical. No estrictamente poemarios, ni siquiera libros de artista, sino una mezcla de todo y nada. Ha dado lo mismo, sus seguidores han fundido las existencias.

Les ha dado igual que esa voz tan particular, esa casi «no voz» según sus muchos críticos, casi haya desaparecido de todo registro sonoro que no sea el riguroso directo, que en ese campo sí puede decirse que se ha aplicado estos años. Giras con motivo de discos, alguna mano a mano con Serrat, otra en conmemoración de sus '19 días y 500 noches', otra después de la pandemia para demostrar que seguía vivo (solo el nombre, 'Contra todo pronóstico', ya deja que pensar) y esta que ahora presenta y no sabemos si será la definitiva ('Hola y adiós').

En medio también 'Sintiéndolo mucho', una invectiva de canonización a cargo del cineasta Fernando León de Aranoa expuesta en todas las salas de cine de España. De semejante esfuerzo de distribución de una película que podría considerarse minoritaria podemos extraer la seguridad que sus responsables tenían respecto a su éxito. Para el que no la viera en su momento ya hay DVD. Por allí desfilaba toda la gente de Sabina de ayer, hoy y siempre: Serrat, Varona y De Diego, José Tomás, varios músicos de Viceversa (ausentes Teresa Carrillo y Chema Rojas, así como los fallecidos Javier Martínez y Marcos Mantero, a quienes Dios tenga en su gloria) y de su banda reciente, paisanos de su pueblo Úbeda y de su otro pueblo Madrid. No siendo otra cosa que un documental, bastante bien hecho si se tiene en cuenta la aceptación que los fans demuestran en cuanto tienen ocasión de acudir a cualquier tipo de estreno de su icono favorito, ha dado pie a innúmeras referencias en los medios. Con inri: un disco doble de la banda sonora, con canciones del propio Sabina y muchas que han influido en su gusto y su obra, también al alcance de los interesados.

Nada parece suficiente pero ahí está, como la propia gira. ¿Quién sabe si será esta la oportunidad de la que arrepentirse en caso de no aprovecharla? Y luego están los que tienen miedo al desastre, muchos de los cuales terminan acudiendo aun así, por si acaso.

Tanta apariencia y tanta red social, y al final el público respalda a un cantante septuagenario largo, sin presencia en internet y cuya escritura políticamente incorrecta es un desafío cada vez mayor a la moral reinante. Larga vida a divos como Sabina, sin voz y con afición a meterse en jardines, pero sobre todo con la capacidad de seguir arrastrando pasiones a los estadios.