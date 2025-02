El tango de Erice

Comenta Compartir

Es un tango algo raro, porque lo desgarrador que en él se contiene no trata del amor, o no solo. Al contrario que en los casos comunes, no está escrito en forma de canción, si es que puede denominarse común al monumental cancionero de tangos ... por todos conocido. Se llama 'Cerrar los ojos' y es el cuarto largometraje de Víctor Erice. Las malas lenguas dicen que el último: Dios las confunda.

La da a conocer cuarenta años después de 'El sur', su anterior película en el sentido más narrativo del término (junto a 'El espíritu de la colmena'), y treinta después de 'El sol del membrillo', producción gloriosa e incalificable. Con motivo de tan excepcional regreso, algunos hemos aprovechado para ver las cuatro. Para muchos curiosos era la primera ocasión de ver en los cines un estreno de Erice. Puesto que no me considero cinéfilo, me incluyo entre ellos. La puesta de largo no habrá decepcionado a nadie, amigo o enemigo. El ritual se ha cumplido con creces. Con el director empeñado en vender una imagen de ermitaño, autoridad y público han ido de buen rollo y cada uno ha acogido con gusto el papel que le correspondía. Entre los críticos que ya lo conocían, los amigos brindando sus parabienes y los enemigos reconociéndole el mérito. Los cronistas más jóvenes, tratándolo como la respetable leyenda que es y que se ha forjado, y que desde luego se ha ganado. La radiotelevisión pública reponiendo su filmografía, convocando tertulias y suscitando intriga y debate. Cines por doquier programando 'Cerrar los ojos', y hasta románticas filmotecas rescatando sus antecesoras. Y lo más importante: el público, que ante lo visto en las salas ha estado a la altura, en parte porque entre medias ha pillado una Fiesta del Cine. Nadie ha errado en su cometido y es de agradecer. Haya encandilado más o menos a los espectadores, que a día de hoy pueda estrenarse en España una película como esta es un motivo para seguir creyendo en el cine. Todavía queda correa en los engranajes del séptimo arte. 'Cerrar los ojos' es una película (o una epifanía, dirán sus entusiastas) que habla de otra película, ficticia... o no tanto. Sus tres horas podrían contar por tres vidas que se narran en su metraje. La de Julio Arenas, actor que desaparece en pleno rodaje de dicha película. La de Miguel Garay, el director y amigo que le sigue la pista. Y la del mundo que sigue su curso con indiferencia. O con la expectación de Ana Arenas, hija del desaparecido, alma en busca de respuestas. Lo del tango se debe a que este género es una clave de la historia, que no es otra cosa que un tango largo y sinuoso, con marineros de memoria perdida y el idioma del olvido. Habrá quien vea en él vacío o majestad. Olviden los conceptos, el pisto que se tiran los artistas, la odiosa petulancia. La película es pausa porque la memoria es pausa, y el final es incierto como la amnesia o la recuperación. No busquen en ella el arte sino el arcano, la lección de una vida, o una lección de vida. Y aplaudan al final.

