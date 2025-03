Un encuentro siempre es una suerte y yo los he tenido múltiples con Paco Zamora. Paco ha sido maestro de los Montes, casi el maestro ... por antonomasia. También ha sido periodista aficionado, activista, interesado en cambiar el mundo (lo sigue siendo) y poeta solapado en tantas iniciativas que sigue o se le ocurren. Eso es lo que pasó hace 25 años con 'Poesía para salvar ríos', una de sus ideas mejores y más nobles.

Yo carecía de un ejemplar de ese volumen. Durante años lo leí a ratos en un ejemplar de la biblioteca pública del Gasset. Después de un reencuentro, tras un tiempo sin vernos, Paco me proporcionó uno. Recién encontrado de milagro en una prospección de su biblioteca, algo descuadernado, me propuso cambiarlo por uno en mejor estado. Pero yo había captado perfectamente el mensaje, no el de Paco, sino el del maltrecho libro. Estaba pidiendo a voces restauración. Una mañana fui a ver al impresor Tomás Jiménez Gallego, que me tranquilizó: «Esto tendrá arreglo». Al día siguiente fui y milagro: lo había tenido.

Tal que nuevo, como en los años noventa, leí otra vez y de corrido este poemario, uno de los más especiales que se habrán editado en nuestras cercanías. Meses después caí en que pronto cumpliría un cuarto de siglo, cosa que hace este año. Como Paco también ha sido editor y este debe ser uno de los libros que guarda más cariño le propuse hablar de él, repasar avatares y circunstancias de la edición. Paco me dijo que vale, que fuéramos a hablar al molino de Zuacorta del Guadiana en Villarrubia. Anclados en nuestro río querido, un día de niebla, con los abrigos calados, las botas en el barro y el recuerdo de muchos amigos, hablaremos una tarde en esa catedral del agua y los poetas.

También, seguramente, de otro libro del que ha dado cuenta Paco en los últimos meses en su blog 'Los Ojuelos', titulado 'Expedición aborigen Caminos del Guadiana', aparecido ahora y que rinde culto al río (en este caso sí es concretamente al Guadiana) y que recopila las crónicas del viaje que emprendieron los aventureros Alejandro del Moral y Maykol García.

La ruta consistió en descender el curso del río desde su nacimiento en las Lagunas de Ruidera hasta su desembocadura, para lo cual se fabricaron unas propias barcas a la antigua usanza y tomaron prácticamente los usos de los prehistóricos que debieron recorrerlo hace miles de años con mecanismos tan rudimentarios como esas naves o incluso más. Los autores han hecho circular una pequeña tirada casi artesanal que no se saben si reeditarán, por lo que conviene hacerse con un ejemplar para leerlo o guardarlo para cuando haya oportunidad.

Las noticias sobre este descenso aparecieron también en este mismo diario HOY durante los meses de abril y mayo de 2016, procedentes del excelente seguimiento que hizo del mismo el periodista de la Agencia Efe, Aníbal de la Beldad.

Y precisamente este mismo trayecto fue el que recorrió Manuel Ruiz Toribio con su cámara, tomando fotos a diestro y siniestro que luego se plasmaron en su libro 'Guadianas'. Por suerte los ríos, especialmente este, tienen muchos amigos que los quieren.