Pueblos rebuscados

Cuando vuelva la primavera, que ya falta nada y menos, volveremos a los caminos, las carreteras, los raíles de tren y demás vías de transporte ... que nos permiten seguir soñando más allá de las fronteras de nuestro entorno. En invierno no hemos dejado de hacerlo en la medida de lo posible, pero las condiciones del clima e incluso la disposición espiritual son distintas y a la hora de tomar el equipaje es algo que se nota.

Para entonces ya sabemos que no estarán solucionados los eternos líos del ferrocarril, por el cual nuestros políticos sienten una especial aversión, a pesar de esas directrices europeas en las que se guarecen a conveniencia, sobre todo cuando se trata de fundir de manera improcedente el erario que pagamos todos.

En cada ocasión es una fantasmada diferente, da igual la que sea hoy y quién la lleve a cabo, mañana serán otros y con otro motivo. Los trenes convencionales, los que aquí conocemos como cercanías y media distancia, seguirán padeciendo los rigores de esa particular economía para todos que no consiste exactamente en que todos salgamos por igual en lo tocante a pérdidas y ganancias.

De esto tienen mucho que hablar los extremeños, por ejemplo, así como el extenso territorio de influencia de la línea que va de Aranjuez a Valencia, que se la quieren cargar impunemente los jefecillos locales, ya sabemos con ayuda de quién o quiénes. Cómo será el asunto que hasta el Tribunal Supremo ha tenido que meter baza, para dar la razón a los de abajo, por cierto. En Extremadura tribunales no ha habido, pero se ve que la paciencia no termina de agotarse.

Como es cuestión de tirar de lo que haya a mano, al final el coche se convierte en lo más socorrido. Sea en coche o en tren, o en autobús (según gustos), lo que sí compartimos es la suerte de vivir en un país donde raro es no ya que una provincia no tenga en su capital varias maravillas, discretas o vistosas, que ofrecer al visitante, sino que sus pueblos no conformen un catálogo de monumentos, naturales, históricos o arquitectónicos, a la altura de las más exclusivas experiencias del resto del mundo.

Con todo, siempre habrá una parte de los viajeros que querrán subir en el medio más lento, rebuscar el rincón más oculto, buscar el aspecto más raro. Ese edificio en ruinas, ese postre o plato típico que no se encuentra, esa forma de trabajar la artesanía que ya solo domina un maestro idealista. Y todo está visto, así que no hay posibilidad de descubrir América y todo es ceñirse a dar otra vuelta de tuerca a lo conocido.

Cada uno tiene sus preferencias. Estos días pensábamos con unos amigos en los pueblos de colonización, y he aquí una mina difícil de agotar. No existen libros que abarquen todo el conocimiento sobre esta singularidad del paisaje español, por lo que hay que fiarlo todo al primitivo mecanismo: zapatos y recorrido. También amamos Barcelona y Madrid, pero como eso ya lo vivimos todo el año, elegimos bajarnos de la multitud en unas estaciones de las que no siempre se acuerdan quienes dibujan las rutas.