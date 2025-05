Comenta Compartir

Los devotos de las patatas fritas están de capa caída, la que les está cayendo no tiene nombre. El otro día salió una respetable señora ... diciendo que era el único vicio que nunca cataba, bajo ningún concepto, y eso sí: sus razones eran las mismas por las cuales quienes aman ese suculento producto no lo comen continuamente. A nadie le amarga un dulce, verdad; tampoco nadie desayuna, come y cena patatas fritas, aunque algunos de todo hemos conocido.

La cuestión es que el veredicto de la experta se unía a los ya conocimientos populares sobre los alimentos fritos, más inri si son embolsados, más inri si de consumo masivo. Y otra es que los españoles somos un pueblo de armas tomar... y de patatas fritas tomar: las gastamos desde tiempos inmemoriales. Los fanáticos se postran ante el puesto de la feria que sea menester cuando localizan todavía a algún feriante con tradición que sabe elaborarlas en condiciones, lo cual sucede con menor asiduidad de lo que debería. Hay fábricas en Madrid que se tiran el pisto con la dinastía y el recetario y no saben ponerlas en pie, pero también pueblos donde una familia tiene una freiduría y hace milagros que tendrían bendición ecuménica si el responsable de darlas probara un cucurucho o una bolsa de esa exquisitez de patatas fritas que alguna gente sabe hacer en medio de la nada. De algo tendrán que vivir, y los admiradores en algún lugar tendrán que descansar del hastío que produce algunas veces encontrarse género desaliñado, mal aviado o directamente desaguisado. Como la ola antipatatas no conoce playa que la refrene, la última noticia desespera a los partidarios hasta extremos altamente improbables, pues parece que la multinacional que absorbió a una antigua y muy nuestra factoría de snacks tiene los precios por las nubes y algunas cadenas de supermercados se han plantado, por el bien del bolsillo de los compradores, pero sobre todo por el suyo propio, que ese es sagrado; y han amenazado con suspender la distribución. La situación en las calles es de notoria cólera, como no podía ser de otra manera. Ya hay el clamor popular de que se tomen cartas en el asunto, incluyendo exhortaciones a la Administración para que proceda a hacer con la empresa en cuestión lo mismo que con Telefónica, con el objeto de garantizar la producción y el suministro en esta época, que además tan dañina es para ambos aspectos, y no digamos para quienes se hacen cargo de ellos con sus cartillas bancarias. Es de esperar que no llegue la sangre al río, y por supuesto que hay otras marcas y otros establecimientos, pero es normal que nadie quiera renunciar a algo que considera identitario. No sabemos qué estará pasando en la mesa de negociación, pero sí sabemos que mientras hablan estarán comiendo patatas fritas, igual que el gobierno y la ciudadanía mientras estamos pendientes de adónde van a parar esas conversaciones. De hecho cuando acabe de escribir, para desquitarme, releeré los muchos artículos sobre patatas fritas que ha escrito Alonso de la Torre, que sin ir más lejos ayer mismo las mencionaba, mientras abro una deliciosa bolsa de Feria o Malcocinado. ¡Ñam, ñam!

