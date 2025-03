Con Pasión

He vuelto a escuchar su voz agazapada en las tardes, en el silencio de otoño, traspasando la marea de la radio y la gente que ... circula por la calle. En 'black friday' nos visitan los descuentos en una costumbre que importamos de los Estados Unidos como tantas otras, Halloween, Santa Claus, los coches automáticos. Pero por el resquicio que siempre dejan los ambientes cerrados se cuela una voz de cristal, una melodía y de paso una receta.

Por la ventana de una casa vieja se oyen los acordes inolvidables y la letra legendaria de 'Alacena de las monjas', mítica donde las haya de Carlos Cano, que tiene donde elegir. El granadino la incluyó en su álbum 'Quédate con la copla', era la cuarta del disco. Tuvo sus partidarios entre aquellos que supieron reconocer el talento del cantautor para componer sobre los esquemas de la canción española y transparentar sus creaciones entre el repertorio clásico. Con el tiempo no ha sido de las suyas más reivindicadas, pero una versión de Pasión Vega la volvió a poner de relieve.

Entre las voces femeninas de nuestro tiempo Pasión Vega ocupa un lugar preferente, disfrazada en la música ligera en sus comienzos, respaldada por crítica e industria en una segunda etapa y consolidada como estrella del rock en una tercera, en la que se permite básicamente hacer lo que le dé la gana.

Hace poco escuché que alguien había hecho un intento de colar un disco de versiones de coplas entre los lanzamientos de las multinacionales. Como esa utopía no estaba entre los planes de los accionistas, tuvo que buscarse la vida. Se piensa en el dinero y el corto plazo y se dejan correr las leyendas urbanas que un día serán poesía de una época, coordenadas en verbenas que están por llegar, apuntes que hablarán a nuestros futuros como hablaron a nuestros padres las divas del siglo XX.

Pasión Vega se elevó a los altares cuando presentó 'Banderas de nadie', una colección de temas compuesta para triunfar. Se reunieron Martínez Ares, Ruibal, Pablo Guerrero y Sabina y le cortaron a la malagueña un traje a medida que todavía sobrecoge después de más de veinte años. Ahí rompió su techo de ventas y actuaciones, habitual en canales de televisión de que en general programaban más música que en la actualidad; disco de platino y una libertad relativa para moldear su figura artística, que aprovechó para vivir en la ciudad de sus sueños y construirse una vida de las de verdad, lejos de los focos cuando no es necesario y en una línea discreta admirable. Que precisamente no es la más común ni eleva los decibelios, pero que al mismo tiempo, en una carambola que es un misterio, le permite publicar a su antojo cosas que no a todos se les consienten.

'Alacena de las monjas' fue una de las piezas incluidas en 'Pasión por Cano', homenaje que Pasión Vega le rindió hará nueve años este diciembre. Con otras doce conforman un río de sensualidad y de memoria que se agradece aún más si aparece por sorpresa una tarde de estas. Sigamos en su rastro esa excelencia que pervive.