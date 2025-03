Comenta Compartir

En pleno mes de agosto, con el calor en auge, nos hemos enterado de que ha muerto en París el espía español Francisco Paesa. Se ... trataría de una 'información' y no de una 'noticia' porque, si bien supone una novedad porque desde hace años no se tenía ninguna acerca de él, la cosa es que el deceso se habría producido en mayo. O eso consta en la documentación aportada por los juzgados franceses, lo cual podría no significar nada estando por medio este personaje. También podríamos rizar el rizo y decir que la noticia no sería en sí que hubiese muerto Paesa, sino que nos hayamos enterado ahora de que habría muerto hace tres meses.

La exclusiva, una vez más, viene de un periodista, David López, que en 2016 había conseguido la última entrevista con el fallecido. Todo esto de utilizar condicionales en lo que se refiere a Paesa ha cundido estos últimos días porque él mismo acostumbró a divulgar sus sucesivas desapariciones, muertes y regresos. Los 87 años serían casi anecdóticos en este caso. Los medios de comunicación dan pie a tan aventurero personaje, le siguen el juego y agrandan su leyenda. Hacen lo que deben, bastante oscuridad hay. «A ver cuánto le dura ahora la eternidad a este señor», comentó con buen tino un lector de la noticia. En los ochenta había engañado a los de la ETA colocándoles unos misiles con localizador, lo que derivó en el golpe a la banda terrorista más importante de su historia. Luego se volvió a solapar en la España de los GAL, Ibercorp, Mariano Rubio y reapareció con el caso Roldán. Ayudó al ex director general de la Guardia Civil a escapar de la justicia de cuya estructura formaba parte, y luego puso al prófugo a tiro de la misma justicia. Se supone que gratificado generosamente por ambas operaciones. Tras todo ello, en 1998 mandó publicar su propia esquela, donde se comunicaba su incineración en Tailandia y la aplicación de un mes completo de misas gregorianas «en el monasterio cisterciense de San Pedro de Cardeña», «por su alma y para confortar a los que le llevamos en el corazón». ¿Quién hay capaz de burlar, a la vez, a la ETA, a la justicia, a los periódicos de entonces? En los últimos tiempos resonaban las quejas y la ira de un magnate ruso que le buscaba porque le había encargado a Paesa que montase un banco en un paraíso fiscal árabe. Paesa y el dinero se esfumaron y el tipo, que para más inri era amigo de Putin, lo estuvo buscando sin éxito durante años. Así estaba el nivel. Una parte de su historia está reflejada en el libro 'El espía de las mil caras', que escribió Manuel Cerdán, el periodista de investigación que dio con él en París en 2004 cuando se le había dado por muerto. Dio pie a una película, 'El hombre de las mil caras', casi homónima. Las dos están a la altura, las dos se quedan cortas. El actor Eduard Fernández, que interpretó a Paesa en el filme, dice que está recibiendo pésames. Y eso que las novelas de espionaje ya habían pasado de moda, decían.

