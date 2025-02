Maria pisa calle

Comenta Compartir

No sé exactamente desde dónde hablan; entre otras cosas, porque siempre me importaron poco las trincheras y sus ocupantes, y por eso no miro detrás ... ni debajo para ver lo que pone en la etiqueta de fabricación. De los artistas que admiro me dan igual los orígenes, las identidades, las preferencias de todo tipo, el lugar al que se dirijan o el fin último. Por darme igual, hasta me dan igual sus discursos y los discursos sobre ellos, sean de amigos o enemigos, entusiastas gratuitos o interesados, críticos caprichosos o ponderados. Y por eso también entenderé que a muchos les den igual estas mismas palabras.

La cuestión es que en pleno debate sobre dos reivindicaciones como la femenina o la lingüística la única pauta que nos sirve a algunos es la de la emoción. Es decir, que lo que se lea, escuche o contemple nos provoque algo, nos remueva, nos admire, nos haga reír o llorar. Lo que sea, pero que no parezca cartón de decorado. Que no pase inadvertido. Ni siquiera pedimos que sea eterno: tan conscientes somos de la edad que tenemos o las circunstancias que vivimos, y que por eso mismo algo nos puede encumbrar o sacudir en un instante o situación de la vida más que en otro. Ni que decir tiene si encima contiene belleza en cualquiera de sus variantes. Lo que un nihilista o un cínico, si creyeran en algo, llamarían flores en la basura, que sería como calificasen al mundo en que vivimos. Otros somos menos tremendistas, asumimos que no se puede caer de pie todos los días y esperamos la llegada de una revelación cotidiana. Luego hay revelaciones que se marchitan como estas hojas de árboles que crujen cuando las aplastamos en otoño, y otras que iluminan como Biblias de por vida. Vale la pena esperar el momento de llegada de estas últimas. He tenido ocasión de escuchar el disco ‘L’Assumpció’ de la cantante La Maria. Los gurús que la recomiendan son tan subterráneos como ella misma y solo puedo dar las gracias por la casualidad de que semejante material haya llegado a mi radar. Su trabajo es un portento compuesto de seis romances. Otras dos grabaciones, que hacen de sendos prólogo y epílogo, quieren revestir al álbum de una pátina de tradición que se contraponga a la vanguardia de las canciones principales. El juego de palabras es obvio, ‘L’Assumpció’ habla de una artista que de alguna manera nace, o se muestra en sociedad, a través de esta carta de presentación. Es una obra luminosa y cercana, marginal y capitular, liviana y barroca, propia de una mente tan bulliciosa como las plazas públicas donde se recogen las influencias que acaban marcando una vida. Dice mucho del momento que vive su autora, que en realidad se llama Maria Bertomeu, y el éxito de su propuesta también dirá mucho de algunos que se las dan de lo que no son. Por supuesto, espero verla pronto programada en Madrid. Y no sé cómo la veré en el futuro, con los años o los cambios. Como dijo Dylan, ojalá que mañana La Maria contenga multitudes. Pero hoy me hace enmudecer y eso es lo único importante.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY