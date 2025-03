Lección de arte

Una tarde de pinchos de tortilla y cañas, Paco Zamora me dice que habría que entrevistar a Norberto Dotor, de la galería Fúcares de Almagro, ... por el 50 aniversario de la instalación. Paco sugiere que preparemos un artículo, un programa de radio, algo, para ir abriendo boca. Pasan meses, otro día volvemos al tema y ya nos concertamos para visitarle. Cuando nos reunimos con él en un mítico pub del lugar, el galerista nos traslada sus apreciaciones sobre el arte y la independencia que debe guiar a sus miembros, sin que eso signifique que las administraciones deban desentenderse del desarrollo de ese mundo.

Los orígenes son un relato digno de Almodóvar: «La galería la fundé exactamente el 24 de octubre de 1974, o sea que va a hacer 50 años. La abrí porque yo pintaba. Yo soy técnico de turismo, es lo que yo estudié, pero yo era muy aficionado a la pintura y pintaba, pero me fui a hacer la mili después de acabar la carrera. Mi madre tenía una tienda de comestibles de barrio: ahí, en esa ventana que ves en aquel chaflán, esa era la entrada de la tienda. Mi estudio estaba pasando el patio, y la gente preguntaría por mí o lo que fuera y ella lo iba vendiendo, no es que fuera galerista ni es el antecedente del galerismo mío. No hay antecedentes familiares, mi familia toda por parte de mi padre eran carniceros. Mi madre daba salida a la obra que dejaba en el estudio y cuando yo venía me daba el dinero. Y cuando volví del servicio militar, la mente en blanco».

La exposición inaugural ya levantó suspicacias: «Hicimos una exposición que se llamaba 'Lo kitsch en Almagro'. Antonio Ramírez, que vino por aquí, dio una conferencia, hicimos un itinerario 'kitsch' por la comarca y mucha gente se sintió ofendida, pero ahí lo primero que pusimos fue mi retrato de comunión. Junio del 75. La reacción popular fue que se sentían retratados ahí, se sentían identificados, pero ahí estaba el retrato de bodas súper 'kitsch' con la cola de mi madre hecha un remolino ahí en la parte delantera y mi padre el día de la boda y todo así».

Después vinieron los años de Pepe Ortega o Miquel Barceló, que expusieron en Fúcares en momentos muy distintos de sus trayectorias, el primero ya leyenda viva, de regreso en plena Transición; y el segundo en sus comienzos, creador de su propio cartel que hoy valdrá oro. Varios de ellos pasaron por una casa que Norberto tenía preparada a tales efectos en el centro del pueblo, pequeño reducto bohemio, al estilo de las guardillas barojianas, en un entorno que todavía despertaba.

Su balance final es muy positivo: «Ha sido un aprendizaje eternamente, y una de las cosas que más me gustaba era irme a los estudios de los artistas para ver cómo trabajaban, qué pretendían hacer. Antes de exponer a los artistas, yo tenía que verlos, ¡hombre, claro!, y conocerlos. Si no, puede ser 'qué bien queda esto', pero yo tengo que reconocerte a ti en la obra y por la obra he de reconocer al artista». Ahí queda la lección. Por otros 50 años.