La hemeroteca infinita

Resulta difícil explicar lo que se siente cuando se revisa un archivo con 90 años de edad. Son los que cumplió el diario HOY el pasado 1 de enero, día en el que, por cierto, no se publicó, pues el de Año Nuevo es uno ... de los tres que no salen periódicos en España, según manda el canon. El día siguiente, lunes, 2 de enero, volvió haciendo lo que mejor sabe: informar. En el ejemplar de ese día figuraron una reproducción de la primera portada y un editorial titulado 'Periodismo y compromiso', cuyo contenido era fácil de imaginar y también necesario.

Quien es partidario del periodismo de cercanías valora no solo las noticias y su rigor insoslayable, sino también la personalidad de las opiniones y la oportunidad de contenidos especiales, como los suplementos. Y, por encima de todo, la igualdad de trato en la calle, donde las cabeceras regionales compiten con las nacionales y extranjeras, a las que habitualmente superan. Este último rasgo ya no es tan característico, o no tanto como antes, pues cuesta encontrarlo distribuido fuera de su área geográfica. Los interesados en leerlo pueden recurrir a las suscripciones, pero encontrar el HOY en puntos de venta de Madrid era un exotismo que se ha perdido.

No es el único, le ha pasado a la mayoría. Puede ser cuestión de los tiempos. La gente y las modas van por rachas y son impredecibles. Tampoco deberíamos extrañarnos si en el futuro el formato tradicional recupera su papel prescriptor (nunca mejor dicho), una responsabilidad de la que no han conseguido apropiarse las respectivas ramificaciones digitales de los medios de comunicación. Para la televisión estaba ya la cosa mala en tiempos analógicos, por aquello de la manipulación y el prestigio, y pocos canales quedan que no estén manchados por la sospecha. La radio y, sobre todo, los diarios mantienen su prestigio, aunque no alcance a la población general como llegó a ocurrir.

Pero desde los niños de 8 años hasta los mayores de 80 distinguen el impacto que provoca la misma portada en miles de ejemplares repartidos por establecimientos de todo un territorio.

A la del HOY se suma, además, otra efeméride redonda: el siglo de El Periódico Extremadura. La casi centenaria rivalidad entre el HOY y el Extremadura alimenta su nivel de exigencia, y esto repercute en que Extremadura y los extremeños pueden fiscalizar a la Administración a dos bandas, que es de lo que se trata. No hay tantos instrumentos que puedan compararse a un periódico a la hora de favorecer el desarrollo democrático y el progreso de una sociedad. Los balances tienen una importancia relativa.

La historia pasa páginas y pone balizas donde interesa a quienes la escriben. Los periódicos, los de verdad, no tienen más dueños que la época que los determina y el público que los compra. Quien se asoma a la historia del HOY lo hace a toda una vida contada al detalle, cualquiera puede quedar atrapado en esa hemeroteca infinita que podemos leer ahora y rememorar mañana, porque la prensa se alza frente a las vulnerabilidades de la tecnología. Haciendo caso a quienes predijeron el fin de los libros, seguiremos igual dentro de noventa años.