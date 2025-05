La guerra solapada

Al final de septiembre, mientras nos reincorporábamos a la vida cotidiana, en menos que canta un gallo ya estaban liándola en una vieja república del ... este, de esas desgajadas de la Unión Soviética hace la friolera de treinta años. Cada medio de comunicación tiene sus prioridades y en unos ha salido más que en otros, pero los que han tratado el tema muestran escenas y situaciones que recuerdan a lo de siempre. Otra vez la deportación, huir de la casa con lo primero que se pille, correr hacia la frontera en un coche utilitario, acompañado de cualquier vecino; rezar al dios que corresponda y esperar, confiar en que al otro lado estarán vivos hijos y familiares y en un reencuentro que se tornará odisea.

Pérez-Reverte fue reportero de guerra entre 1973 y 1994, y veinte años después de haber cerrado esa etapa decía que cuando escuchaba un idioma eslavo todavía se sentía incómodo porque recordaba la guerra de los Balcanes. Aquel conflicto, añadía, fue el primero en el que no tuvo simpatía por nadie. Es curioso que los últimos focos bélicos que se han abierto en la proximidad continental de Europa no andan largo del perímetro de la extinta URSS.

Por supuesto que el desmontaje de semejante actor político y territorial no tenía visos de ser cosa fácil, pero tampoco es para menos la capacidad local de no salir de la sartén y ya caer en las cenizas. La invasión de Ucrania con nocturnidad y alevosía, los mercenarios a las órdenes de esperpénticos líderes regionales o el afán por enredar en rincones africanos a miles de kilómetros de distancia son pruebas de ella.

¿Quién puede explicarnos esta deriva alucinante? Los periodistas que no han sido expulsados de esos países intentan ejercer su profesión como mejor pueden. Corresponsales históricos aportan sus conocimientos, como ha hecho hace poco Pilar Bonet en 'Náufragos del imperio', su volumen de apuntes fronterizos. En él se habla de los ocupantes del escenario, tanto protagonistas como figurantes. Rafael Poch hizo lo propio en 'La gran transición', ensayo que se detiene en 2002; no así el proceso político, que según parece aún tiene cuerda para rato. Algunos ya no están, como Manuel Leguineche, quien ofreció su visión del panorama que había conocido en libros como 'La primavera del Este' o 'Yugoslavia kaputt'.

Demasiado pronto habíamos enterrado las novelas de espías. Es verdad que el apagón de Ucrania absorbe las páginas internacionales. Y si cada uno tiene lo suyo y es evidente que hay escalas, en casi todas ellas la ciudadanía da la talla ante gobernantes que no renuncian a ser caprichosos y de perfil discreto (por decirlo de algún modo), aunque eso lleve al colapso.

La república de la que hablaba al principio, que se llamará Artsaj hasta su desaparición programada para el siguiente mes de enero, no ha dejado de ser motivo de disputa entre Azerbaiyán y Armenia en el último siglo. Cuando cayó el Imperio de los zares ya andaban de esta manera y ni siquiera los revolucionarios fueron capaces de hacerse oír en aquel tumulto. La gran pregunta retórica no es cuándo volverán a tener paz esas gentes, sino cuándo la conocerán.