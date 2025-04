Algunos favoritos

Comenta Compartir

Septiembre es un buen mes para los amantes de la lectura de periódicos. Vuelven nuestros columnistas favoritos, después del verano que esperamos les haya alimentado ... de sensaciones. Se convertirán en fermento de lo que tanto hemos esperado en su ausencia. Palabras ajustadas, con mecanismos y entonación particulares, inimitables. Lo que les da a ellos sustancia y a nosotros contento. Los que están cumplen su cometido. Quienes no lo cumplen, es como si no fueran ni estuvieran. Y muchos de los que no están, o hace poco dejaron de estarlo, se aseguraron la inmortalidad con su genio y su talento.

Nunca estará de más recordar a Azorín, que parece haber pasado sin pena ni gloria en el 150 aniversario de su nacimiento. De sus libros pocos hay vivos, en los catálogos. Alguno que otro en edición crítica de Cátedra o de bolsillo en Alianza. Dos imponentes tomos con sus novelas recogidas por la Fundación José Antonio de Castro. Y ediciones de Austral, baratas, de antes y de ahora, en las librerías y en los remates de los rastros. Pero la disponibilidad, sin publicidad, no es nada. Estaría bien que, además de su público de siempre, que se mantiene y se mantendrá, se unieran nuevos adeptos. En eso ha fallado el sistema cultural español. La administración de arriba abajo, desde los ministerios, que no lo han promovido, hasta las bibliotecas que no hayan elaborado sendos paquetes de verano con sus volúmenes. Desde las editoriales que no hayan reeditado o ampliado su oferta del de Monóvar, hasta las librerías que no hayan inundado sus escaparates con las existencias. Por supuesto, hay que ser bien pensado, no tirar de las orejas a todas las bibliotecas, editoriales y librerías y creer que muchas habrán caído en la cuenta, porque alguna lo habrá hecho. Con los estamentos políticos no, con ellos hay que pensar mal siempre, y más teniendo en cuenta que la efeméride ha caído en año electoral. Y nada me gustaría más que creer que el agua pasada de los equívocos ideológicos ya no mueve el molino de la atención que se debe prestar a un autor que, en sus casi cien años de vida, padeció los avatares políticos habidos y por haber. Anteayer murió Amando de Miguel, que siendo sociólogo de formación y profesión se prodigó a través de los periódicos como en ningún otro ámbito, desde la prensa conservadora a 'El País'. Ahí dio a luz artículos que compusieron luego célebres superventas, 'La perversión del lenguaje', sus postreras 'Memorias y desahogos'. El otro día, un escritor contaba que había pasado el verano releyendo a Francisco Umbral. También tiene premio un colega que dice que ha releído en las últimas semanas 'El espectador' de José Ortega y Gasset, recopilación de opiniones sobre historia, sociedad, literatura y hasta notas viajeras. No hay por qué recurrir a modas, ni a forasteros excéntricos, cuando se busca calidad. El portentoso guitarrista Carlos Montero dedicaba sus mayores atenciones a las cosas que entendía. Quizá sea esa la clave para hacerse entender. Mal asunto en un momento en que 'Nadie escucha', título de un memorable libro de artículos y reportajes de Julio Llamazares y última recomendación por hoy.

