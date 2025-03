No duermen

Se duerme poco. En este tiempo de inquietud y de revuelta, que algunos pretenden, se duerme poco. Quizá por eso han causado impresión unas declaraciones ... de la actriz Dakota Johnson. En una entrevista de 'The Wall Street Journal Magazine', la intérprete ha afirmado que el descanso es una de sus prioridades en la vida, tanto que puede llegar a dormir catorce horas al día.

Como de costumbre, al rato de correrse la voz había críticas. Es triste reconocer que no nos sorprenden los ataques gratuitos contra gente de cualquier condición por su pensamiento, su aspecto o su conducta. De hecho, empezando porque no existe justificación para semejante comportamiento, la mayoría de veces se produce no por la índole reprochable de las actitudes de los criticados, sino por envidia o por falta de coincidencia en alguna variable, y aún más si es ideológica.

Cualquier mentidero es apropiado para esta bajeza, sobre todo internet. Jesucristo ya avisó de la inconveniencia de arrojar la primera piedra, porque detrás de ella vendrían las demás y la posibilidad de que un día esa lluvia cayera sobre los instigadores. Como se ha demostrado en estos dos mil años, mejor hacerle caso en esto también.

Por cierto, los indiferentes no suelen correr mejor suerte. La Semana Santa de 1946 el cura protestante alemán Martin Niemöller predicó un sermón que se haría célebre. Está resumido en un famoso poema, «Primero vinieron…», y en él se decía que si alguien callaba ante las injusticias de su alrededor, al final estas terminarían por alcanzarlo.

El ejemplo que comentamos es especialmente chocante por cuanto se trata de una no-actividad inofensiva como es dormir. Ha dado igual que la artista hablase de su trabajo (una treintena de películas casi desde su adolescencia), de la ansiedad y la depresión que mantiene a raya hace años.

El sueño de Dakota Johnson desvela a personas que más les valdría hacer lo propio. Como se trata de una estrella nacida en Texas, no se ha amedrentado y ha contestado que las catorce horas no las duerme siempre, ya le gustaría, y que para relajarse a veces se da largos baños y hace meditación. Desconozco si la habrán acusado de insolidaria por el gasto de agua o similares.

Se den o no unas condiciones tan particulares, la salud, la calidad y la expectativa de vida se ven perjudicadas cuando no se descansa suficiente, cosa que viene dejando clara desde hace mucho la ciencia que tanto se saca a relucir cuando toca y a la que se hace caso si interesa. Asimismo esta disciplina habla de lo desfavorables que pueden ser para la salud muchos factores que intervienen en los entornos digitales, entre ellos el mal carácter.

Más que las redes sociales, lo que es digno de contemplarse son obras como 'Cegados por el sol', 'Malos tiempos en El Royale' o 'La hija oscura', donde Dakota Johnson enhebra papeles y personajes que hablan del alma humana a esa mayor profundidad y con el ritmo pausado que alcanza el séptimo arte.

Nadie es perfecto, y todos intentamos caminar por la senda derecha, pero somos contradictorios y aquí estamos criticando igual. Si tenemos que hacer crítica, al menos que sea de cine.