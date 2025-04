Días de paz, días de familia, de reunión y cosas que contarse. Televisión de fondo y en las casas de relumbrón sonido de discos de ... villancicos. Una visita imprevista que no molesta, fuera de los horarios de rigor, recuerdos ante el fuego, lecturas recientes, chuletones a la parrilla de una vieja chimenea en la planta inferior de una casa de pueblo, las trébedes quemantes. Lejos de los canales de comunicación habituales, si acaso leer el periódico en papel de toda la vida, para ver cómo se mueven estos días en los lugares cercanos.

Quiénes fuimos y lo que seremos, eso es lo que se debate en esos ratos en los que nos transformamos en nuestra mejor versión, cuando estamos cerca de los que queremos. Y quienes no lo están, en su anhelo de estarlo lo antes posible, por ellos también se elevan las oraciones del mundo: los escuchados y los que no escucha nadie. En la calle, luces, a veces una función teatral que es una reliquia en medio de una sociedad que es mentira que ya no cree en nada, sino todo lo contrario, necesita creer y por eso la expectación de este tiempo.

La Navidad también es una señal de stop manchada de bombarderos, como ha hecho el anónimo pintor británico Banksy en un acto de protesta por la guerra. Aute cantó que en tiempos de vivir al paredón había que sacar balas de belleza de la imaginación. Gabinete Caligari, con mucha ironía, un tema en el que a pesar de todo pedían que reine siempre la paz. Sabina, que lo mejor era quedarse a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. En los cuentos de Torga había personajes que se sentaban a esperar sin más y escritoras como Laforet y Martín Gaite hicieron arte del solipsismo y la nebulosa.

Estos y otros modelos más nos dan una idea de cómo se han aproximado a la paz algunos artistas, que precisamente es un gremio de personas en constante guerra consigo mismas.

El mejor homenaje a la paz que podemos hacer en esta época es buscar el encuentro. Con los nuestros, con nosotros mismos, y sobre todo con los que nunca nos encontramos. La vida se complica si quiere y traza un mapa de curvas entre dos puntos que sería tan fácil unir en línea recta.

Ahora sí que tiene valor enviar postales, porque no está tan de moda, y se puede estar seguro de que quien lo haga es porque se ha acordado del destinatario. En los hipermercados están en las zonas de promoción, siempre con diseños vistosos y precios atractivos y por algo será. Lo mismo las llamadas telefónicas, los mensajes de texto están bien, pero la emoción de la voz de la persona remota quién la supera.

Para varias generaciones españolas es de obligado cumplimiento el ritual navideño de seguir el discurso del Rey. El de este año es buen ejemplo de lo que debe ser un mensaje de sus características. Casi vino a decir que la felicidad tiene que ser otro espacio público. Como vemos, y esta vez contra lo que dijo Rojas Zorrilla, en esas estamos del rey abajo, todos.