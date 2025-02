Cervantinos

Día 31 de diciembre de 2023. Pasada ya la Navidad, esa misma fecha que a la hora de escribir este artículo nos vamos acercando, voy ... a celebrar la Nochevieja. En el coche viene conmigo mi hermana. Antes de la reunión familiar he quedado con el escritor Julio Espadas, se supone que para poco rato. No vamos con mucho margen y el tiempo apremia. Apenas saludarnos, intercambiar unas palabras sobre literatura y proporcionarme Julio ejemplares de sus libros. Sigo ruta raudo, aunque a mi hermana, que espera en el coche, los minutos (ella dice que una hora) se le han hecho eternos.

Julio nació en Madrid en 1961, y antes de saber de él de primera mano sabía lo que me había contado Paco Zamora: que su primer libro 'Tiempo de carnaval' le había parecido bueno, que era escritor casi inédito, estudioso de Cervantes no del todo en consonancia con las teorías cervantinas mayoritarias y que seguía los pasos y el pensamiento de Juan Goytisolo. Me pareció un curioso creador y pensé que en algún momento tendría que conocerlo.

Pasaron los años y un día tuve noticia de la publicación de 'El gran maestro de Cervantes', pequeño ensayo donde Julio perfila la relación entre nuestro escritor y el francés François Rabelais, autor de 'Gargantúa y Pantagruel'. De nuevo, y como tantas otras veces, Paco facilitó el contacto y conversé con Julio Espadas sobre su nueva publicación.

Este último libro llega exactamente 20 años después de 'Tiempo de carnaval'; desarrolla, además, la mencionada tesis, que se dejaba entrever en los últimos capítulos de aquel primer libro. Como irredento iconoclasta, Rabelais habría sido ocultado después de la beneficencia que sobre él ejerció la monarquía francesa durante una época determinada. Pero al tiempo, y en una época donde la imprenta ya había nacido, no habría tantas obras del calibre de la de Rabelais y la fuerza con que la contrarreforma habría intentado frenar su influencia habría resultado insuficiente para tapar la fama y los rumores de la misma.

Esta es la línea que sigue Julio Espadas y la que se plasma en su último volumen, de apenas un centenar de páginas con prólogo. Su próxima entrega, para la que promete no dejar tanto espacio, intentará reflejar de qué maneras podrían moverse en la época de Cervantes (que coincidió algunos, pocos, años de vida con Rabelais antes de la muerte de este) determinadas obras, aun sin haberse traducido, para llegar a los interesados en la literatura europea de entonces. Erasmo, Juan de Mal Lara, Giordano Bruno, Galileo, Descartes: poca broma ante la ristra de nombres gloriosos para la civilización.

Es toda una aventura que dará lugar a conclusiones que no sé si cambiarán algo, pero seguramente impulsen (o como mínimo continúen) la corriente cervantista, siempre viva en el río de la literatura, atenta a lo que pueda hallarse de la más portentosa escritura en nuestro idioma, que sigue suscitando partidarios y acérrimos, pero también enemigos e indiferentes. Casi se diría que los más entusiastas fuera de las fronteras del español, aunque ¿dónde situamos estas fronteras en un momento que los hispanohablantes tienen gran ascendencia, hasta en los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos?