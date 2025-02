Cauces vacíos

En Doñana han roto en tormenta nubarrones que se aproximaban desde hace tiempo, pero no descargan agua. Solo están dejando rayos y truenos, los de ... los exabruptos que los políticos de turno se dedican mutuamente mientras los esquilmados siguen siendo los mismos. El asunto se ha colado con urgencia en los informativos y las conversaciones de los españoles, algo que tampoco viene a ser garantía de nada. Ahí tenemos el ejemplo de las Tablas de Daimiel, que es también humedal, parque nacional y reserva de la biosfera, y a excepción de los espejismos que se presentan cada década, lo único que hace es ir de mal en peor. Esta situación crítica ha tenido que darse en época de elecciones para que los miembros de las respectivas candidaturas se echen las culpas de la escasez del preciado recurso. Detrás del teatro, la verdad es que cada partido hace lo que le place en cada autonomía, incluyendo autorizar en una las cosas que pide prohibir en otra. Conclusión: ni el problema del agua ni sus responsables tienen arreglo.

Además de los ríos, otros cauces que no vienen revueltos, y deberían, son los de la cultura. Teorías puede haber muchas, desde los que lamentan un desinterés general hasta los que dicen que la realidad es justo la contraria, pasando por los que aseguran que se le presta más atención a determinadas edades. Lo cierto es que la presencia de referentes siempre ayuda, como pasa con cualquier cosa que existe, desde un complemento decorativo hasta una semana de vacaciones. Hay una seguridad en lo que imparte un prescriptor sobre un campo determinado, y en la cultura española hubo varios oasis en ese aspecto. Todos suelen coincidir estos días en que el fallecido Fernando Sánchez Dragó cumplió ese papel con sus programas televisivos durante casi cuarenta años. Si otras actuaciones del personaje se valoran según los criterios, en el subconsciente colectivo el periodista madrileño ha quedado como alguien con capacidad para exponer libros en la televisión y generar colas en las librerías. Con exageración o sin ella, se trata de una figura cuya ausencia se hace notar en una sociedad.

La falta de referentes públicos lleva a dar excesiva importancia a hallazgos como la inteligencia artificial, que es sin duda un adelanto, todavía sin pulir. No sería la primera vez que un avance que está llamado a servir para mejorar en educación o en sanidad se manipulase con otros fines. Así lo están viendo ya los medios de comunicación, que se ven amenazados por una tecnología puntera que puede falsificar cualquier detalle de la realidad hasta el punto de volverla irreconocible, pero sin dejar de parecer verídico. Si hasta hace poco estaba habiendo un esfuerzo relativo por diferenciar entre los acontecimientos y los bulos que sobre ellos generaban los tergiversadores, hay que ir muy lejos para imaginar en qué quedaría el asunto de meterse por medio una máquina. Mientras se avanza en el conocimiento, esperemos que no el del mal, los oportunistas hacen su agosto falsificando declaraciones de políticos (por si no eran ya bastante desastrosas) o exámenes académicos. Mucha inteligencia artificial será necesaria para doblegar a los pícaros en el país de Lazarillo de Tormes.