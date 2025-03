Carteles alternativos

Como los quince días que seguirán a estos van a ser un sinvivir para muchos, algunos ya estamos disponiendo las maletas en ademán de huida, ... lo más raudo posible. No estamos en situación de desplazarnos, porque son días laborables, y porque allá donde vayamos, al menos en España, nos perseguirán la cartelería y las proclamas, y para ese viaje no hacen falta alforjas.

Pero el que más y el que menos tiene una gloriosa alternativa si le cae cerca en suerte una sala que celebre la fiesta del cine. Películas sobre fontaneros rescatadores de princesas, interfectos varios galácticos y terrenales, vacacionistas anticipados, detectives, exorcistas, guardabosques que se despistan de sus cometidos y hasta una nueva recreación de 'Los tres mosqueteros' de Alejandro Dumas, que a sus fanáticos nos sabrá siempre a poco. Lo importante es la actitud y, como suele decir el cineasta José Luis Garci, tratar al cine como una «vida de repuesto», aunque sea durante los minutos que nos evada.

La segunda parte de 'El crack', de hecho, la pasaron el otro día por La 2, en un acto más de justicia y distinción para con la figura de uno de nuestros más ilustres enamorados del séptimo arte, que con todo resulta insuficiente. La cautivadora e inmarcesible actuación de Alfredo Landa muestra la solidez que llegó a alcanzar la unión entre director y actor en las dos primeras entregas de la trilogía y los otros cinco títulos que rodaron, todos ellos a lo largo de tres décadas, entre 1979 y 2007.

Dos libros de diferente índole que en algunos de sus capítulos hablan de esta dupla y sus milagros son, precisamente, 'Una vida de repuesto', reciente monográfico de Andrés Moret Urdampilleta sobre el cine de Garci, y 'Vida de un cómico', memorias de Alfredo Landa que articuló el crítico teatral Marcos Ordóñez a partir de unas conversaciones que debieron ser antológicas; según las crónicas, el escándalo que armó la publicación de este último tampoco se quedó atrás. (Llevaba por subtítulo 'Landa lo cuenta todo'). Lo publicó la editorial Aguilar en una de esas series que hacía conmemorando vidas de personajes reconocidos y tras vender la mayoría de ejemplares y rematar los restantes se convirtió en una rareza.

El volumen permanece incunable y descatalogado hasta un nuevo aviso que ojalá no se demorase, pues caigo en la cuenta de que hace justo una semana se cumplió el décimo aniversario del fallecimiento de Landa y sería una buena ocasión para recuperarlo. Más allá de los aniversarios, sigue habiendo arte del bueno en los archivos y bibliotecas, los mediodías de La 2 –siempre cine del oeste– y las novelas que algunos autores de culto siguen publicando con el ritmo habitual: ahí están novedades de Llamazares o Millás, pero también un tomo póstumo del francés Céline, que sigue dando que hablar más de sesenta años después de muerto.

Y si ninguna de estas opciones interesa, solo hay que salir a la calle, pero no muy lejos, no sea que haya algún mitin. El otro día unos paisanos tenían suelto un loro que andaba por la acera. La charlatanería surrealista del pájaro me pareció más inteligible que la de los políticos.