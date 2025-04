Como en una ronda de parchís fatídica se presentó la página de calendario correspondiente a diciembre. Ris, ras, ruido del mal papel rasgado del almanaque ... y adiós al año, que se queda encogido como un sello, un alfeñique, caídas sus piezas como hojas otoñales, hulla y antracita del curso, lo vano y lo inservible.

Nos encontramos con que este mes solo hay la tregua del lunes, 25, ante lo cual las manos a la cabeza, pero también con la limpieza de empezar el próximo en lunes, 1. La última vez de semejante corte en seco: 2018. Eso sí: cuando colguemos los tacos nuevos tendremos ocasión de empezar de cero, o algo parecido.

Eso de los lunes es materia de Carlos Herrera, a quien siempre le alegran, y del excéntrico Calamaro, que tenía predilección por sentarse en establecimientos hosteleros de Madrid a ver pasar el mundo. En su canción 'El ritmo del lunes' era una maldición que fuera martes y en esa letra parecía que todos los hechos pudieran condensarse en un lunes, de hecho casi teorizaba sobre si la historia de la humanidad no habría sido otra cosa que un lunes inmenso, con la desesperación notoria de tener que narrar el resto de la semana.

El año empieza en los calendarios situados estratégicamente en las estancias domésticas. También detrás de las barras de los bares, los del golferío y los del alba. Recientemente en uno pude escuchar una conversación digna de Cuerda, en la que se hablaba de la palabra tránsfuga y no referente a política, sino a determinadas actitudes ante la vida. Los tertulianos no tenían diccionario, eran gente anónima, palabra.

Y luego los almanaques de mano, los que se llevan en las carteras infladas de documentos y listines, y billetes quien los tenga, y en las viseras de coches.

Desaparecidos o reducidos a anécdotas los calendarios de taller mecánico, porque ya solo están bien vistos el de la casa Pirelli o los de fines benéficos, los más socorridos son los de publicidad diversa. Colmados y despachos de lotería, negocios que nunca pierden vigencia; almacenes de construcción, algo menos, pues su 'merchandising' capea el temporal como ellos mismos; y también asociaciones vecinales o de diversa índole, que se extienden como plagas según el territorio.

Luego hay otras categorías como los de propaganda del banco, que no tienen las mismas connotaciones para el que tiene intereses en la empresa y para el que no tiene precisamente ningún interés en ella, o mejor dicho para quien es causa de interés de la empresa, y no por buen motivo. Estos se salvan por su buen gusto en diseño y tamaño, y porque aunque cueste, si se va pronto a la sucursal y se regatea un poco se acaba sacando alguno.

Pero los que peor prensa tienen, y nunca mejor dicho, son los de tanatorios y sectores aledaños. Esos sí tienen la connotación clara, pura y dura del paso del tiempo. Por eso invito a usarlos para prender las típicas hogueras prenavideñas, que simbolizan celebración y buenos augurios. Animo a hacer lo mismo con los relojes, aunque los propietarios de Rolex estarán en desacuerdo y propondrán purificarme a mí en ese fuego.