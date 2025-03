Comenta Compartir

El otro día vi en El Corte Inglés un ejemplar de un disco que, de no haber sido por el lugar donde estaba, habría pensado ... que se trataba de una reedición pirata o algo por el estilo. No hay de qué preocuparse, está todo bien: la discográfica Rama Lama ha recuperado para el público que todavía ama los soportes físicos, en este caso el CD, dos álbumes de la época gloriosa de Aute, principios de los ochenta: 'Alma' y 'Fuga'. Aunque claro, ¿qué época de su carrera no fue gloriosa?

La portada es una recreación de la de 'Alma', donde salía retratado el propio Aute, en este caso pasado por un filtro, no sé si humano o informático, que le da un aire como de esbozo de ilustración. ¿Y qué canciones destacan los responsables en la portada? Pues los muy sonados 'No te desnudes todavía' y 'Pasaba por aquí', el golfo 'Mira que eres canalla' y otro que no sé si en su tiempo fue más popular, 'Siento que te estoy perdiendo', que también merece su atención. Pero en el interior esperan además joyas como 'Tarde, muy tarde', 'Libertad', 'Vámonos por ahí' o 'Como una estrella fugaz'. A saber cuántos años haría que no se publicaban estos temas. 'Alma' y 'Fuga' se lanzaron en 1980 y 1982, luego el sello fue absorbido por otro y este otro a su vez por la multinacional Warner, así que a saber qué sueño de los justos han dormido hasta que esta pequeña pero gran empresa del periodista musical José Ramón Pardo se ha decidido a resucitarlos, dentro de una estrategia que según anuncian en su página web incluirá otros pocos lanzamientos en CD de artistas cuyos derechos están en manos de la misma multinacional, que se ha avenido a buenas a que circule un puñado de copias entre los apasionados. Disponibles, eso sí, en formato digital no han dejado de estar nunca, aunque también hay algunas grabaciones geniales que dónde estarán, como el directo del propio Aute con Silvio Rodríguez en la plaza de toros de Las Ventas en 1993. El año pasado se cumplieron 30 y aquí seguimos, sin saber nada de homenajes ni reediciones. Según declaró en alguna ocasión Aute, hubo conversaciones con Silvio Rodríguez para volver a llevar a escena el espectáculo, pero por los nulos resultados imaginamos que fueron infructuosas. Menos mal que todavía tenemos guardados los ejemplares originales de época en vinilo, cinta o CD, que no fallan y siempre están dispuestos a recordarnos lo que llegó a ser una de las intentonas más logradas de firmar uno de los más grandes legados de la nueva trova durante el siglo XX, en cuyo panorama artístico latino tuvo un protagonismo especial. Así que mientras llegan unas y otras, permanecemos aferrados a los viejos tesoros, como las recopilaciones que de vez en cuando alguien tiene a bien mover y hacernos llegar a los enamorados del formato, o en este caso esta reproducción fiel e integral de dos discos geniales que fueron hitos del género y en la carrera de mismo Aute. Con iniciativas así, nosotros no sentimos que lo estemos perdiendo. Pasemos por caja y escuchemos: lo merece. Gracias, Rama Lama.

