Analógicos

La otra tarde, nuestra amiga Sacri contaba que ha vuelto a tomar fotos con su cámara analógica después de casi veinte años. Mejor dicho, su ... hija. Sacri recuperó los rituales de antaño, fue a la tienda de fotografía, compró el carrete preceptivo: abrir el compartimento, colocarlo y cerrar fue todo uno.

Luego hizo entrega a su hija del tesoro familiar y su sorpresa llegó cuando al terminar el carrete procedieron a revelarlo y las copias salieron en un particular tono sepia, ese que alumbró historias durante tantos años hasta que se perfeccionaron los colores.

A partir de la aparición de la tecnología digital, la fotografía empezó a correr dos carreras distintas: por un lado, la libertad que da poder intentar hasta el infinito la toma perfecta y la de almacenar sin término; por otro, la de retratar momentos y situaciones con el poso que solo da el clasicismo, y que tiene mucha relación con las limitaciones de las cámaras analógicas, pero también con sus encantos indudables.

Con el tema fotográfico las he visto de todos los colores, nunca mejor dicho. Desde mi abuela que guarda una caja con unas ochenta fotos –alguna vez las he contado y saldrán alrededor de una por cada año que ella tiene, sin corresponder necesariamente con cada uno de esos años– hasta los usuarios de teléfonos móviles de la actualidad, que no escatiman a la hora de llenarlos de tomas falsas y verdaderas, también de reflejar lo más entrañable de sus días.

Mi amigo Paco dice que la fotogenia es una leyenda urbana y yo no sé qué decirle. Pero Sacri me enseñó algunas de las fotos que hizo su hija con la cámara y no pude evitar ver en ellas esa materia inmortal de las grandes fotos de siempre, las que llenaron páginas de los diarios y también de nuestra vida. En ellas hay una sola toma, ni falsa ni verdadera; un solo intento, el definitivo; y una sola realidad, la de la imperfección o la suerte, que es lo mismo que decir la espontaneidad.

En el rato de conversación, en plena tarde en L.A., Sacri decía que cuando compraron la cámara no funcionaba así, sino que debe de ser alguna avería del tiempo y que no era su intención que las fotos salieran de esa manera. Vi fotos hechas en su barrio, pero también en la Gran Vía de Madrid y hasta alguna de aquellos años en alguna ciudad de Centroeuropa. Sara, colega que andaba por allí, la vio con sus hijas y dijo que no había cambiado en estos años, pensando que era una foto con amigas. En otras, las fotos reflejan en un puerto a una familia que podría ser de un verano de antes o de siempre. Viéndolas se pone en marcha la melancolía como en la canción, «solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro».

La cámara para que fuera como quiere Sacri habría que arreglarla. Yo le preguntaba si no le merecerá más la pena guardarla así, está bien que todavía haya mundos que no sean manipulables, ni filtros ni retoques, pura vida de papel, como cuando todos decíamos la verdad.