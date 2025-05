Mañana se cumplen cinco años de la muerte de Manuel Alcántara y prefiero generalizar diciendo que de él echo de menos todo. Podría referirme a ... su ironía, su capacidad de síntesis, su tono lírico moldeado durante décadas por la poesía, la propia y la ajena… No solo lo echo de menos hoy sino bastantes días, y para compensar su falta no dejo de volver a sus dos libros de artículos, 'Fondo perdido' y 'Vuelta de hoja', ambos editados a finales del siglo pasado y hoy no sé si encontrables.

Alcántara tenía fans y desde luego seguidores, no sé si discípulos, no tanto por deseo de muchos sino por talento. La forma que él empleaba no es fácil de trabajar, ni siquiera de imitar, y claro, él la había ido puliendo a lo largo de sesenta años. A ver quién sobrevive hoy en el periodismo esa friolera de años, no ya a los vaivenes de las cabeceras o a la censura, sino al propio interés de los lectores.

Alcántara firmó entre 1958 y 2019: calculen, generación arriba, generación abajo, la barbaridad de personas que lo leyeron. Era la época dorada, él se incorporó cuando las grandes glorias y acabó siendo una de esas que se pueden contar con los dedos de una mano.

A través de los periódicos de Vocento se podía recorrer España encontrando su artículo en casi todas partes. Siempre existen gentes que maldito el interés que tienen en abrir un diario nacional para atender a movidas políticas que se salgan de los límites de sus territorios. De él hablaban estos que solo leen prensa provincial, y por eso su voz llegaba a sitios donde no alcanzan los columnistas de moda.

Él no seguía más moda que lo que había visto hacer a su maestro Ruano y leer hoy crónicas como las suyas es un portento de pervivencia y literatura. De Alcántara hay tantas geniales que recomiendo perderse en las dos recopilaciones o en las hemerotecas de los lugares donde escribió, para darse cuenta de hasta qué punto una esquela o un retrato nacidos de su pluma valen por toneladas de otros papeles.

Los diez años que pasó en el 'Marca' escribiendo de boxeo son canon para los que, como él, eran aficionados a este deporte: hasta tesis doctorales se dedicaron a ahondar en su relación con esta materia. Así que desde luego que sigue siendo una piedra de toque.

Hablo más de su periodismo que de su poesía porque siento que esta se reivindica más, pero también han circulado antologías de sus versos que han amplificado las opiniones de grandes amigos suyos que lo tenían por uno de los grandes; no diremos que fue menor.

Por suerte fue igualmente prolífico en testimonios varios: en internet se pueden encontrar vídeos con entrevistas suyas, conferencias y un documental genial titulado 'El pésimo actor mexicano', donde da testimonio de su particular forma de ver la vida. El riojano José Luis Peñalva recogió sus conversaciones con Alcántara en el libro 'La vida a tragos'.

No me olvido de quién me lo descubrió, la periodista Ohiane Arcos. Gracias le sean dadas por siempre, que es el plazo que tengo previsto seguir leyendo a Alcántara.