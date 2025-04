Certeza y perfección

Comenta Compartir

Siempre empieza el curso con alguna novedad. Pero que Ana Blanco deje de presentar el Telediario 1 después de 30 años sí que no me ... lo esperaba. Ojalá sea cierto eso que ha adelantado 'El confidencial digital' de que estaba cansada de presentar los informativos (y de la familia Pantoja). Que antes de las vacaciones había pactado con la dirección su salida del Telediario. Las audiencias de los informativos de TVE son bajas, vale, pero no tienen que ver con Ana Blanco, que es una de las pocas certezas de la casa. Es la perfección, no solo en el teleprompter, también en la improvisación. Qué comedimiento en los atentados de Londres en 2005 hasta cuando citaba a la BBC. No voy a ir con lo de Madonna y Mick Jagger. O sea, con Blanco y con Matías Prats, que tiene muchos más años que ella y bla, bla, bla. Son inmarcesibles. A ella le pasa como a la Carrà, que al no cambiar de peinado parecía que no envejecía. Aunque lo hayamos hecho con ella.

