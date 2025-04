Un cerrojazo revelador en Valdepasillas

Comenta Compartir

No hace falta ser aficionado, ni siquiera saber montar en bici, para saber que Badajoz ha estado muy vinculada al BMX. Lo sabe la gente, ... acostumbrada a ver pasar este tipo de bicis que no abundan en otras ciudades y lo saben en el Ayuntamiento, que acertó poniendo un circuito en mitad de un barrio como Valdepasillas, lo que visibilizó a esos 'riders' de vestimenta llamativa y cascos integrales; y propició que alcaldes y concejales se hicieran más de una foto con ellos, ellas y sus medallas en el salón de plenos. Sí, hubo una época no muy lejana en que los pacenses arrasaban por Europa y hoy aquellos corredores de éxito son veteranos que animan a sus hijos a seguir con este deporte, de ahí que la cantera no cese, aunque el BMX haya evolucionado y la instalación pacense se haya quedado atascada en el tiempo.

Por primera vez este verano el circuito de BMX de Valdepasillas ha sido cerrado por vacaciones del personal municipal. El cerrojazo ha sido criticado públicamente por unos usuarios que suelen pecar de prudentes pues hasta ahora temían que les quitaran lo poco que les iba quedando. Hay ciudades que desearían construir desde cero una afición así en torno a un deporte olímpico, pero en el caso de Badajoz nos empeñamos en destruirla. ¿Por qué? Desconocimiento del concejal de todo lo anterior, dejadez generalizada por agotamiento, follón por resolver en una plantilla municipal que está de uñas o interés en que todo vaya a peor para argumentar la privatización de otra área municipal más, ahora la que atiende los deportes. Una sola de estas cuatro conjeturas podría explicar que de repente se cierre una instalación deportiva con la excusa de que quienes tienen la llave están de vacaciones. Quizás se dé más de una, aunque todo apunta a que son todas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión