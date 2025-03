Cerro de Masatrigo: el milagro del agua

Por los estudios sobre la pintura esquemática sabemos que el hombre vigilaba los cauces de agua donde tenía sus abrevaderos y recursos, de ahí que ... los abrigos de estas pinturas se encuentren en lugares elevados desde los que se otean los cursos de agua, arroyos o ríos. Tanto que llegaron a representarlos con las formas que denominamos serpentiformes, que tanto pudieran ser ofidios como los cursos de agua esenciales para su supervivencia. Las vías de agua tuvieron muchas funciones a lo largo de la historia, la más contundente tal vez sea como frontera (el Guadiana entre España y Portugal en algunas zonas). Pensemos en la fundación de Emerita Augusta (25 a. C.) al norte del río Anas (Guadiana), que impide/dificulta a los eméritos, licenciados de las legiones romanas, la retirada en caso de ataque de los lusitanos. El puente se hizo después ya en la paz romana. Badajoz, sin embargo, se fundó siglos después al sur del Guadiana, sirviendo este de protección. Así, el mismo curso de agua funciona en un doble sentido, protección e impedimento.

En las cuarcitas de la Sierra de Lares no se ha descubierto, hasta ahora, pintura esquemática alguna, a pesar de las pesquisas realizadas, lo que sería certeza de la presencia del hombre en sus laderas, pero seguro buscaron refugio en sus abrigos, pues la feracidad de las vegas del Guadalemar (Gualema para los lugareños), famoso por sus aguajes, y Sújar/Zújar, proporcionarían ya entonces recursos suficientes para su subsistencia, como lo hicieron en épocas posteriores, de la romana tenemos constancia arqueológica (Aguilar Sáenz-Guichard), y continuidad hasta el presente.

Hay una leyenda bastante extendida sobre la presencia de los templarios en la fortaleza de Lares, que, según algunos, construyeron, pues estaban muy interesados con todo el mundo mágico y se asentaron en la zona por la atracción que ejercía sobre ellos este cerro de forma cónica casi perfecta. Así lo exponen y aunque suena verosímil no hay base. En el mayo francés del 68 una de las consignas que más fuerza tuvo fue aquella que decía: «¡Debajo de las piedras está el poder!». Tal vez sea lo que sugiera el Cerro de Masatrigo ahora: ¡en la imaginación está el poder y la subsistencia! Pero hasta ahora carece de apoyo documental la presencia de los templarios en estos parajes, a pesar de que se recoja en los medios, pues la fortaleza de Lares de origen árabe (Hisn al-Aris), que sepamos hasta ahora, nunca perteneció a la Orden del Temple. De haber sido así no nos hubiese importado, pero adscribir a unos caballeros una posesión que tuvieron otros no tiene mucho sentido, a no ser por aquello de la solidaridad con el perseguido o prohibido/el débil, que no pobres, como fueron los templarios.

Tengo interés por lo que se publica sobre Esparragosa de Lares y su tierra, que incluye tanto a Galizuela (barrio rural de la villa) como Sancti Spiritus, que hasta finales del siglo XVII perteneció a la villa de Lares, y hasta la fecha no he visto documento alguno que confirme la presencia de los templarios en este castillo. Muy probablemente porque nunca estuvieron en él. La fortaleza fue de fundación islámica, que tenía como objeto la vigilancia y protección de los vados del río Zújar en el camino a Córdoba. Desde el siglo XIII sería cristiana y asentamiento de la Orden de Alcántara. Claro, también los miembros de esta orden eran caballeros. Puede que algunos identifiquen a los alcantarinos con los templarios, pero fueron de órdenes distintas. La Orden de Alcántara tuvo presencia significativa en Extremadura y recibe el nombre de la villa de Alcántara, la Orden del Temple su nombre hace referencia al Templo de Jerusalén y su finalidad era la protección de los peregrinos. Tuvo sus orígenes en Tierra Santa, extendiéndose después por distintas zonas de Europa, llegando incluso al suroeste de Extremadura (Jerez de los Caballeros, Fregenal…) y algunos hacen referencia a Capilla, siendo suprimida por el Concilio de Viena en 1312, supresión que no fue ajena a los intereses del rey de Francia, Felipe IV el Hermoso. En esas tierras extremeñas citadas la presencia de los caballeros templarios está documentada, pero no en la tierra de Lares. Y, sin embargo, se repite, será por el atractivo que tiene lo prohibido. Sabemos que el Cerro de Masatrigo formó parte de los propios de Esparragosa de Lares y fue objeto de una Real Cédula de Carlos III (17 de octubre de 1774) que autorizaba el reparto de 200 fanegas para ponerlas en valor e injertar los acebuches de la zona, pues la producción de aceite era muy corta en la villa, donde tan solo 12 fanegas estaban dedicadas al cultivo del olivo según el Catastro de Ensenada (1753). El aceite se importaba de Andalucía. El cerro estuvo siempre ahí, pero no siempre tuvo la misma imagen.

En la hoja 780 correspondiente al Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 de 1973 (los mapas recogen las cotas de inundación y aunque figure como Pantano del Zújar) se recoge la confluencia del río Gualemar (Gualema (sic) en la zona) con el río Zújar que corresponde al Cerro de Masatrigo, que era un cerro muy significativo, pero no era referencia icónica ni mágica, pues de características morfológicas similares es el Cerro de la Horca (513), que estaba adornado por tres pilares de mampostería, solo quedan restos, que en su día sirvieron de patíbulo; sin embargo, en la hoja 780-II de la posterior edición (2003) escala 1:25.000 el Cerro de Masatrigo (524) se encuentra ya en medio de las aguas del pantano de la Serena y el agua hace el milagro. Ahora sí podemos considerarlo icónico y mágico y cuanto alcance nuestra imaginación, pero no en el sentido histórico, sin olvidar que en su fondo son muchas las tierras y caminos trabajados por generaciones de hombres, que pasaron por estos lares. Es muy positiva la declaración del Cerro de Masatrigo como monumento natural por el reconocimiento social que supone. Impacta su fisonomía, su riqueza natural, paisajística, posibilidades turísticas y todo aquello que nos sugiera, pues como espíritus libres tenemos licencia para ello, pero seamos respetuosos con la verdad histórica.

En la actualidad ese cono casi perfecto, rodeado de agua y circunvalado por una carretera, que configura la mayor rotonda de Europa, ha sido imagen para anuncios de proyección internacional y, sin embargo, desconocida por muchos de los españoles y también de los extremeños.

¡El 25 de marzo la Virgen de Lares! ¿En qué mes cae?