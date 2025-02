Ha cerrado la cafetería Delta

Comenta Compartir

Desde mi experiencia me atrevo a afirmar que tan difícil es mantener una empresa como crearla. Es lo que me sugiere el cierre de la ... cafetería Delta en Badajoz. Manuel Rui Naviero fue quien creó esta tienda de venta de cafés hace 34 años. Siempre he intuido que una pequeña cafetería con seis empleadas no era precisamente un gran negocio. Pero ha aguantado 34 años y dando una gran imagen del café Delta. En este sentido sí que ha sido rentable, más que anunciándose en otros medios. Y esto lo sabía Rui Naveiro como persona de gran inteligencia y creador de un gran imperio del café; tanto es así, que el pueblo le ha erigido, desde hace mucho tiempo, una estatua en el centro de Campomayor. Mi razonamiento me lleva a pensar que esta decisión tan drástica no ha sido idea suya. Raro ha sido el día, en 34 años, que yo haya dejado de tomar mi taza de café. Quiero mencionar mi amistad y mi cariño para todas sus empleadas. Ha sido una amistad entrañable, como de familia...

Se me ocurre la idea de dirigirme, por segunda vez, a José Ramón Alonso de La Torre, gran conocedor de Portugal y de sus habitantes ilustres, para que le dedicara una página a este señor artífice de una gran empresa como es Delta. Los homenajes, mejor en vida. Seguro que este señor lo agradecerá.

