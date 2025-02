Cerebroplanistas

Nos reímos antes de los demás que de nosotros mismos. Lo primero es fácil, pero para lo segundo se requiere mucha autocrítica, tanta como para descojonarte al verte feísima después de pegarte una panzada a llorar. Aquí las únicas que lloran bonito son Anabel Pantoja ... y Lydia Lozano.

Por eso resulta más sencillo reírse de los terraplanistas: tras escuchar las conclusiones del encuentro organizado en Barcelona, una piensa que tienen el encefalograma a juego con lo que defienden en los lemas de sus camisetas: «Pachamama plana» y «The Earth is flat». Este verano, una peña se hizo camisetas con frases míticas de otro universo, el de Mediaset, como «No te voy a insultar, pero lerda tú», que dijo la Esteban. Esa es mi gente. Puestos a tener el cerebro plano, al menos te partes el pecho. Y yo añadiría al catálogo el wasap con el que el juez Pedraz dejó a Esther Doña: «Nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos».

Pero hay otros pavos frente a los cuales no te entra la risa, sino la mala leche. Los que dicen que no hay personajes de color en 'El señor de los anillos', o que la Sirenita no puede ser negra. Cuarentones que no quieren que les pisen lo fregao. De verdad, qué hartura: no he visto a ninguno de los que se quejan de 'inclusión forzada' protestar por la inclusión, más forzada aún, de tías buenas en pelotas durante la época del destape. La interpretación artística de una obra ha de ser producto de su tiempo; otra cosa es explicar el pasado con los ojos del presente, o inventarse la Historia a conveniencia. Eso sí que es un problema. Pero si crees en los elfos y en las sirenas, también puedes creer que los hay negros. Y en que a Jenny Llada se le caían las bragas al ver a Fernando Esteso.