Cereal bajo secuestro

Comenta Compartir

El efecto que haya podido inducir en el régimen de Vladímir Putin la rebelión de los mercenarios de Wagner y el devenir de la contraofensiva ... de Ucrania han sacudido en las últimas semanas el conflicto bélico desatado por Rusia inoculando una mayor incertidumbre en un escenario preñado de ella. Y a la que se añade, hoy, una singularmente preocupante ante el vencimiento del acuerdo, con la mediación turca, de los gobiernos de Moscú y Kiev para que el granero ucraniano pueda continuar exportando un bien de primera necesidad para países con su población en situación de extrema vulnerabilidad. Putin se está escudando, en estas horas ya amenazantes, en que la parte del pacto que garantiza la salida de fertilizantes rusos no se está cumpliendo, al igual que no lo estaría haciendo el suministro efectivo del cereal a aquellos que lo necesitan. Si los pactos están para respetarse, esta máxima adquiere un sentido perentorio en un contexto de guerra. Pero resulta poco menos que un sarcasmo que el presidente ruso parezca inquietarse por que el grano no esté fluyendo como debe cuando las terribles consecuencias de todo lo que viene ocurriendo desde hace año y miedo ha sido desencadenado por su cruel e ilegítima invasión.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY