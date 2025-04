Comenta Compartir

Me tropiezo con Ana a la salida de yoga. «Me va fenomenal. ¿No me ves relajadísima?», me dice con un gesto de crispación exagerada. Nos reímos. Aún nos reímos más cuando le sugiero que se deje de saludos al sol y de posturas del guerrero y se ponga a limpiar la casa, que es lo último de lo último para conseguir el equilibrio mental. «Prefiero irme de cañas», me contesta. Toma, y yo.

'Cleanfulness' se llama el invento. Lo de limpiar, ordenar y dar esplendor, digo. Lo de realizar las tareas domésticas para relajarse, lograr la paz espiritual y llegar a un sentimiento de plenitud y satisfacción, dicen. Acabáramos. Al nirvana por la limpieza del váter. Es el nuevo «Dar cera, pulir cera» del señor Miyagi. O el 'tú pasa el Pronto, yo el paño', y nos ahorramos la terapia de pareja.

Nos quejamos de vicio: tenemos la solución a nuestros problemas al alcance de la bayeta. Si estás buscando curro y no lo encuentras, ordena los libros alfabéticamente. Si tus hijos te tienen hasta el mismísimo remolino, recoge la ropa que han dejado tirada mientras inspiras al agacharte y expiras al levantarte. Si sales de trabajar a las diez de la noche, friega el suelo de rodillas al volver a casa. Si no llegas a fin de mes, ponte a deshollinar la cocina como si esperaras la visita de tus suegros un domingo a mediodía. Si has sufrido una pérdida terrible, baldea el patio, abrillanta los cristales, lava las cortinas, plancha las camisas, organiza los armarios, coloca las latas de la despensa por fecha de caducidad. Si la vida te pesa tanto que te oprime el pecho hasta asfixiarte, rasca los restos de queso fundido que ensucian el horno. Al menos, cuando te encuentren con la cabeza dentro, estará como los chorros del oro.