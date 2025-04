Un centro comercial en Mérida

Comenta Compartir

No me refiero al Foro, centro comercial que ya disfrutamos desde años en Mérida, sino a un nuevo proyecto que los emeritenses desean en la ... zona centro de Mérida. La zona del centro capitalino, incluida la zona Cervantes, podría ser una de las mejores zonas de la ciudad si se aumentan los lugares de ocio, aunque lo mejor sería la instalación de un buen centro comercial, abierto a todo tipo de generaciones. El centro que Mérida debería ser un lugar donde pasar un rato con tus amigos, hijos o nietos, en donde pudieras disponer de tiendas de ropa, alguna entidad bancaria, zapaterías, bares-restaurantes, fruterías, panadería-pastelería, joyerías, tiendas de regalos, peluquerías, farmacias y tiendas de moda. Me consta que el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, tiene las ideas muy claras para mejorar el centro de la ciudad y lo está consiguiendo, porque gran parte de esas mejoras están a punto de inaugurarse. Pero hace falta un gran centro comercial porque hay muchos turistas a los que después de disfrutar de nuestro patrimonio arqueológico, les gustaría rematar las tardes en un gran centro para acabar la noche en alguno de nuestros hoteles; de los que también podemos sentirnos orgullosos. No olvidemos que alargar la estancia de los turistas en Mérida sería muy positivo.

