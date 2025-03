Centenario de la anestesia epidural

Este diario ha recordado los 101 años de Annual con gran profundidad. Hay que señalar que en esa guerra tuvo lugar el descubrimiento de la ... anestesia epidural, que se aplicó por primera vez a los militares heridos en los combates. En la terrible contienda participaron excelentes médicos como el español Fidel Pagés Miravé, que presentó su hallazgo en la Revista científica con el título anestesia metamérica salvando muchas vidas. Como murió muy joven por accidente de tráfico, un médico italiano se atribuyó el invento, si bien otro doctor argentino desveló la falsedad y Dogliotti, que así se llamaba el plagiario, tuvo que admitir la autoría del oscense, que hoy reconoce todo el mundo

No hay gran autor que se haya librado de ser tachado de plagiario, incluso Cervantes, del que se dijo que tomó varios capítulos del Ayax de Sófocles para Don Quijote y según Julio Casares en su obra 'Crítica profana', Valle Inclán en la 'Sonata de Primavera' «siguió» fielmente a D'Anunzio. En fin, la enumeración sería larga, aunque no puede negarse que el plagio realmente existe. Por ejemplo, la famosa teoría de la división de poderes de Montesquieu fue formulada muchos siglos antes por Aristóteles, aunque el francés hacía constantes alusiones al filósofo griego pero la historia le atribuyó la tesis sin discusión. Algunos creadores no fueron tan claros, Descartes, según nos dice Menéndez Pelayo en su obra 'La ciencia española', copió sus argumentos, de la obra del jesuita español Gómez Pereira, titulada 'Antoniana Margarita', de la que, sin duda, tenía conocimiento el francés pues había estudiado durante algún tiempo en el colegio jesuita de La Fleche.

En España, como se ha expuesto, lo sufrió de forma flagrante el doctor Pagés Miravé. Este médico había nacido en Huesca, cursó medicina en la Universidad de Zaragoza con premio extraordinario y presentó el doctorado en Madrid. En el año 1921 se le nombró jefe del Hospital de Melilla, debiendo realizar numerosas intervenciones quirúrgicas a los heridos de la guerra de Annual. Durante la primera guerra mundial, en febrero de 1917, por su gran prestigio había sido designado delegado del embajador de España en Viena al servicio de la inspección de los campos de prisioneros de guerra de Austria-Hungría en colaboración con el doctor Werner. Su trabajo fue heroíco. Murieron varios médicos españoles por las condiciones tan precarias de los campos. También él enfermó gravemente y tuvo que ser repatriado.

La técnica epidural fue aplicada por este médico a los soldados para ganar tiempo al tener que intervenir con urgencia las heridas de guerra. Más tarde se utilizó en obstetricia a partir de 1935 por el doctor Bonnica (1917-1994), un médico italiano que emigró a América y fue el que reivindicó en EE UU el nombre del médico español. Se utiliza para el control del dolor, tanto agudo como crónico. Su fallecimiento en accidente se publicó en el diario ABC en septiembre de 1923 y su obra fue poco conocida en el momento.

El profesor Laín Entralgo mantuvo que las personas que consagran su vida a la ciencia deben ser admiradas por toda la sociedad. Los descubrimientos no aparecen por azar. No son un tesoro súbitamente encontrado sino producto de una búsqueda que lleva consigo el esfuerzo de años. Parece que han llegado al descubridor como un regalo del cielo, pero nunca los hubiera tenido en sus manos sin un intenso estudio. A veces encierran la consagración de toda una vida.

En España justo es señalar que se han divulgado valiosos estudios sobre Pagés como el de los doctores Herrera y M. Mulas, artículos importantes del doctor Beláustegui en la editorial del Ministerio de Defensa y una tesis doctoral de extraordinario valor presentada por el doctor Ignacio Velázquez con profundo rigor. Actualmente se ha presentado, al celebrar el centenario, una exposición en su ciudad natal con el esfuerzo de Rafael Matilla, extraordinario militar una gran idea para difundir el trabajo de personas que ayudaron a los soldados heridos, con gran dedicación.

La creación científica, económica, artística, posee siempre un carácter ético. Un descubrimiento es una acción importante que merece que recordemos a su autor. Cada vez que utilizamos un invento realizamos un homenaje a su descubridor. Siempre que se aplique la anestesia epidural, que forma ya parte de nuestros tratamientos cotidianos en referencia a los partos y al dolor, debe recordarse al doctor Pagés y lo mismo sucede con Pascal, Fleming y tantos otros cuyos trabajos han resultado un auténtico beneficio para la humanidad. Debemos recordarlo cuantas veces sea necesario y ahora en su centenario.