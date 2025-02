Cenan y cenan y vuelven a cenar

Imagínense que en una hipotética lista de tradiciones navideñas fuésemos incorporando una lucecita por cada una de las «recientes costumbres ancestrales» que cada año vamos añadiendo. La lista acabaría iluminando casi tanto como Vigo.

No son ya el turrón, los villancicos o las uvas de ... toda la vida. Son la flor de pascua, el Papá Noel rampante, el calendario de Adviento... Y, cómo no, las comidas y cenas grupales que vamos encadenando, buena parte de las cuales, lejos de ser cálidas celebraciones de amor y amistad, han derivado en una imposición social apenas disfrutable. Un rosario de platos y un alud de personas concentrados en treinta días cuya suma termina impidiéndonos paladear los manjares, por exquisitos que sean, o recrearnos con los acompañantes, por maravillosos que pudieran llegar a ser.

No es que una sea rancia y reniegue de fiestas y vanidades, pero cuando atisbo mi inventario inmediato de cenas con vestidos elegantes y tacones, de macro-comidas híper-pijas y mega-sociales o de soberbios menús de nombres lujuriosos me invade tal pereza que hasta la gula me llena de ira.

Y es que, aunque la comida puede ser una forma de amor, una entrega con aspecto de sopa caliente, una orgía de sabores y una caricia de sensaciones, no todas las reuniones alrededor de una mesa son sinónimo de apetitosa compañía y manjares cordiales.

La humilde tabla arrinconada en el trastero, rescatada cada año como mesa familiar porque la de siempre se ha ido quedando pequeña, encarna más la Navidad que la de un suntuoso restaurante con cartel de completo desde noviembre. O la paella de los amigos un sábado cualquiera, porque sí, porque necesitas cuidarlos y dejarte cuidar.

Viandas que endulzan la vida y miman el alma. Tan alejadas de esa tiranía de la felicidad impuesta que se nos avecina. Como la limonada casi helada que mi madre preparaba en las ardientes tardes veraniegas cuando sabía que íbamos a visitarla. Su ponche caliente cuando nos constipábamos, que curaba mucho más cualquier antibiótico. El bizcocho que mi tía preparó a las siete de la mañana antes de ir al hospital el día que iban a operarla, no fuera a ser que sus hijos, que venían a recogerla, no hubiesen desayunado. La fuente de horno con un pescado exquisito, cocinado tras un día de trabajo, que un amigo trae a ver si acaso tu cuerpo, estragado por la quimio, decide aceptarlo. El bocadillo que alguien prepara para que, a las tres de la madrugada, no desfallezcas mientras velas a tu padre. Ofrendas en la salud y regalos en la enfermedad.

Igual deberíamos plantearnos espaciar tanto encuentro gastronómico. Quedar más con compañeros y amigos durante el año. Preguntarles, de vez en cuando, por sus padres ancianos o su bebé que no duerme. No concentrar todo a ritmo de villancicos. Porque si el primer polvorón anticipa la Navidad, el trigésimo ya solo anticipa lorzas.