Comenta Compartir

En tiempos en los que políticos o deportistas buscan una relación directa con la audiencia gracias a las nuevas plataformas es cuando más importancia adquiere ... el oficio de contar bien las cosas. Siempre llevó lo de 'noble', más por el valor del contraste que por cualquier alcurnia de los periodistas. Seremos notarios de la actualidad o albañiles de la información, tanto da, pero quien lo ejerce desde la seriedad, en cualquier ámbito, ha de prepararse para esparcir cemento por donde se cuela la propaganda. El periodismo no muere; evoluciona. La desinformación, como el 'doping', trata de ir por delante de los controles. De ahí la importancia de los que verifican y filtran. No es una mera depuración de lo que otros cuentan. Se trata de que el poder, que tantas veces se victimiza, no intoxique a la ciudadanía. Sea ministro o seleccionador nacional.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión