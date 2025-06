El ruido y la Semana Santa de Jerez

Como saben, Jerez de los Caballeros es un referente en la Semana Santa, la cual publicitan en toda España, aunque no es oro todo lo ... que reluce, porque las bandas tienen que ensayar, y para que todo salga bien, deben hacerlo con mucha frecuencia, pero lo que no se cuenta son las molestias ocasionadas a los vecinos por ese nivel de ruido tan elevado.

A los que nos quejamos de ello nos crucifican diciendo que no queremos que la Semana Santa de nuestro pueblo siga siendo como es y nos señalan con el dedo. Pero es que ya no solo es para Semana Santa, que se podría aguantar unos meses, también es para septiembre, noviembre, Reyes Magos y Carnavales, es decir, todo el año incordiando y nuestro alcalde no se atreve a cambiarlos de sitio, ya que en el recinto ferial podrían hacerlo. Una de ellas por compresión ya lo ha hecho.