Stanley y Carolina, supongo…

Por fin parece que va a restaurarse en estos días la estatua de la poetisa Carolina Coronado que figura en el catálogo monumental de Badajoz, ... instalada en el parque de Castelar. La obra lleva corroyéndose por la intemperie y las aves desde 1945, año en el que fue instalada, y pertenece sin ningún género de dudas al paisaje emocional de todos cuantos transitamos Badajoz desde la infancia.

Confío en que todos los extremeños y en particular los vecinos de Almendralejo, su patria chica, conozcan y conozcamos la importancia lírica de la autora, su vinculación a Extremadura, sus adelfas del Gévora florido, su Jarilla, una vida tan romántica que incluyó padecer de catalepsia, su compromiso político que la llevó, al modo de Mariana Pineda, a bordar una bandera, isabelina en este caso, su militancia en la Liga Abolicionista contra la esclavitud, su matrimonio con Justo Horacio Perry, embajador entonces en España de unos nacientes Estados Unidos de América y su largo rosario de peripecias vitales en su muy dilatada existencia.

Es ella misma la que nos mira peinada con una trenza y tocada con mantilla desde el espléndido Madrazo en el Museo de El Prado, que copia magistralmente su figura, con los ojos tristes y almendrados, pero esbozando una contenida sonrisa, enmarcada aún en un gesto de dolor producido por la reciente pérdida de un hijo.

Siendo bastante conocido todo lo anterior, bien podemos suponer que no todos nuestros lectores puede que estén el tanto de un episodio de su vida que la liga directamente con uno de los sucesos históricos de su tiempo y que tuvo impacto y resonancia internacional.

El 16 de octubre de 1869, Henry Morton Stanley, notable periodista galés estaba en Madrid, calle de la Cruz, recién llegado de la masacre de Valencia, según refiere él mismo y referencia el periodista José Ramón Jiménez Fraile en una biografía suya que prologó Manu Leguineche en el año 2000. A las diez de la mañana, su ayudante le trajo un telegrama que contenía las siguientes palabras: Venga a París. Asunto importante...

Así comienza en efecto el libro donde Henry Morton Stanley narra su legendario encuentro con el misionero y explorador David Livingstone, en el centro de África. Cuando recibió el insólito encargo de ir en busca de Livingstone, Stanley llevaba seis meses en España como corresponsal del New York Herald y aquí fue donde regresó para retomar su actividad de reportero de guerra, una vez cumplida la hazaña que le abriría las puertas de la fama.

Stanley cubría en esos años, viajando por toda España para su periódico, el turbulento período que siguió al destronamiento de Isabel II, 'la Reina Castiza' con la guerra carlista como telón de fondo, estando todavía vivos los ecos de la llamada Revolución Gloriosa, y dando comienzo a los revueltos avatares que desembocarían en la I República en el Sexenio Democrático.

Una de las personas a las que Stanley fue presentado en su estancia en San Sebastián aparece citada en una primera entrada de su diario privado con la mención de «C. C.» junto al comentario «poetisa de cierta importancia». A juzgar por la manera despectiva con que se refiere a la conversación que mantuvo con ella, la dama estuvo lejos de despertar su admiración. Pues bien, la persona a la que acababa de conocer era Carolina Coronado.

Algún mes después, Stanley se alojó en el Hôtel d'Europe de Biarritz. El 26 de agosto se desplazó a Bayona, donde ocupó una habitación en la fonda de Comercio y disfrutó en exceso del mar, tal como reconoció también en su diario: «He vuelto a hacer una locura. Un impulso infantil, precipitado, inconsciente, me ha llevado a bañarme después de cenar y a zambullirme desde una altura considerable. La consecuencia es que me pongo enfermo. ¡Oh, débil infeliz! Siempre he sabido que eras un imbécil y ahora lo tienes que pagar con dolores agudos».

De vuelta en San Sebastián, se alojó en el hotel Beraza, en el número 4 de la calle Embeltrán, donde Horatio J. Perry y su esposa Carolina se ocuparon con todo esmero de su salud.

«Sufro lo indecible y prometo enmendarme en el futuro», anotó en su diario.

«Qué equivocado estaba sobre Perry; y yo que pensé de su mujer que era cualquier cosa menos lo que es: un ángel. Es preciso caer enfermo para ablandar el corazón; de lo contrario uno se hace irracional y adusto».

«Cómo cielos podría ser más caritativo y juicioso. Ahora veo bondad y generosidad donde antes tan solo había percibido orgullo y frivolidad».

Ya repuesto, en septiembre del mismo año salió a la mar en el barco de Perry, el Carolina, agradeciendo al matrimonio y especialmente a las manos angelicales de Carolina la recuperación total de su salud, que le posibilitaría a partir del otoño asistir a la inauguración del Canal de Suez y emplearse en ir a la búsqueda del doctor Livingstone, en cuyo encuentro en 1871, pronunció la célebre frase «¿El doctor Livingstone, supongo?», que desde luego sin la preocupación activa y los cuidados de Carolina, probablemente no hubiera tenido lugar.