¿Puede creer en Dios un científico?

Tomo prestado el titular de este artículo de una antigua revista (Selecciones del Reader's Digest) donde lo leí así hace más de cincuenta años, ... en una etapa de la propia existencia perteneciente a los años centrales del bachillerato, en la que uno empieza a conformar su pensamiento abstracto, a tomar posición en referencia a ciertas cuestiones que habrán de acompañarlo toda la vida y a intentar explicarse por sí mismo, y a través del dédalo infinito de la letra impresa, su propia posición en el macro, meso y microcosmos, e incluso el cosmos en sí.

La existencia o no de Dios, la pertinencia de su formulación interrogativa, ha constituido desde siempre, y dependiendo de las épocas y las personas, desde un motivo central de una angustiosa o atormentada existencia personal, hasta un apasionado o acalorado debate, solo un apacible pasatiempo, o aún más ha devenido ahora para muchos en una cuestión irrelevante. Y su creencia, o no, ha pendulado desde la sublimación mística, el temor amulético, o el ensañamiento combativo.

No obstante lo anterior, deberemos estar de acuerdo con Yegg en que la religión forma parte de la cultura de los seres humanos, que pueden dividirse 'grosso modo' entre los que muestran la inquietud por el hecho y las convicciones religiosas y aquellos que muestran un rechazo por lo sobrenatural.

El tema es de suficiente calado para merecer la preocupación y la atención de la prensa escrita, y digital, de forma recurrente, como hemos podido apreciar recientemente con la aparición de una obra que comentaré enseguida.

Ciencia y religión no pueden considerarse aisladas de sus contextos históricos. «Los científicos del siglo XVII, Isaac Newton, René Descartes o Robert Boyle, por ejemplo, asumieron que la Naturaleza se comporta de acuerdo a leyes... que son dadas por Dios. Él ponía las leyes que podrían ser puestas en expresiones matemáticas. Ahí se ve que hay relaciones que no son conflictivas», afirma Rodríguez Petersen.

Y por su parte, Einstein indica que «toda persona involucrada en la ciencia acaba descubriendo que una inteligencia superior, infinitamente más grande que el hombre, se manifiesta en las leyes del universo». Esta idea es muy potente y resume los últimos cien años que han transformado la ciencia.

Aunque finalmente: ¿puede la ciencia demostrar la existencia de Dios? Es la pregunta que intentan responder dos empresarios con formación de ingenieros, Michel-Yves Bolloré y Olivier Bonnassies, que han escrito 'Dios-La ciencia-Las pruebas', todo un fenómeno editorial en Francia, cuya traducción ha publicado este año la editorial Funambulista en España.

Ambos son creyentes, pero en su libro abordan la cuestión de Dios de una manera racional y ateniéndose a los últimos avances de la física, la cosmología, la biología... Este enfoque ha despertado adhesiones vehementes y críticas enconadas en un país que presume de laicismo. Los autores aclaran que no han tratando de proporcionar una demostración científica o matemática definitiva de la existencia de Dios, sino más bien presentar un conjunto de indicios entrelazados que permitan al lector tener una opinión informada.

Las grandes revoluciones científicas, como la termodinámica, la mecánica cuántica, la relatividad, el Big Bang, la expansión del universo y la extraordinaria complejidad de la biología, todo ello confluye hacia dos conclusiones: En primer lugar, que el tiempo, el espacio y la materia, que están interconectados, como demostró Einstein, tuvieron un comienzo y tendrán un final. Y también que este comienzo provino de una causa externa al universo, que no forma parte de él ni se rige por sus leyes (pues la materia, el tiempo y el espacio solo comenzaron a existir a partir del Big Bang). Esto se acerca a la definición de Dios en todas las filosofías y religiones.

Las nuevas ideas siempre tienen connotaciones sociales y políticas que originan influencias cruzadas. La tarea de articular una explicación general exige una intensa colaboración interdisciplinar que va más allá de la filosofía, estudios religiosos y literatura comparada, incluyendo todas las ciencias sociales y humanas, en esta «era de la interpretación» como la denomina Gianni Vattimo, investigador italiano, y uno de los principales autores de la filosofía postmoderna. Naturalmente también podrá recurrirse a ese almacén de conocimiento estructurado que es la IA.

Los dominios de la ciencia y la religión no son estáticos ni están netamente definidos, tendiendo a expandirse, lo cual facilita la continuación del debate. Quizás pueda argumentarse que la pretendida separación entre una realidad natural (dominio de la ciencia) y una realidad espiritual (dominio de la religión) no es tanto una separación material, sino de niveles de comprensión, integración o unificación de la realidad. La ciencia logra un conocimiento válido, pero necesitado de la reflexión filosófica y teológica para lograr una visión más completa del mundo.

Por otro lado hay una confusión entre el conocimiento de la existencia de Dios y la fe en Dios, que son dos nociones diferentes: el libro no se centra en la fe, que es un acto de adhesión libre. Tú puedes conocer la existencia de Dios y no adherirte. No obstante, Heisenberg nos avala: «El primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando».