Pobres de azul

Leyendo del Directorio Franciscano podemos saber que hasta 1566, solamente cuatro órdenes religiosas se encargaron de la evangelización de América: los franciscanos, dominicos, agustinos y ... mercedarios. Más tarde se unieron los jesuitas, que llevaron la enseñanza del Evangelio al mundo guaraní, realizando una de las experiencias de evangelización más admiradas (y criticadas) de la historia de la Iglesia.

Los franciscanos ya habían arribado a las Antillas con los primeros viajes de descubrimiento en el año 1500 y establecieron la primera provincia ultramarina de la orden, que tomó como nombre el de Santa Cruz de las Indias Occidentales.

Sin embargo, su acción histórica más importante tuvo lugar en México, con la expedición llamada de 'los Doce Apóstoles': fray Martín de Valencia, Francisco de Soto Marne, Martín de Jesús, Juan Juárez, Antonius de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente (Motolinía), García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Ribas, fray Francisco Jiménez, y los hermanos legos Andrés de Córdoba y Juan de Palos. Los doce salieron del puerto de Sanlúcar de Barrameda el 25 de enero de 1524 y llegaron a Veracruz –la puerta de México– el 13 de mayo de 1524. Provenían de del pequeño convento de Francisco del Berrocal, en Belvis de Monroy, y antes de partir habían jurado que jamás renunciarían a la pobreza franciscana, por lo que iban descalzos y sin abrigos. ¡Qué gran contraste con el lujo que algunos dominicos exigían que le trajeran de España!

Hernán Cortés, en cuanto supo que los Doce Apóstoles se encontraban en Veracruz, ordenó que se barriesen los caminos y que los franciscanos fueran recibidos con velas encendidas situadas en los lados de las calzadas por las que transitaran.

Los indios, que habían sido prevenidos de la importancia de los religiosos cristianos que estaban por llegar, no podían creer que aquellos 'Doce' los saludaran, que tuvieran un rostro alegre, que lucieran como harapientos y que caminaran descalzos y portando cruces de madera. El contraste también con los sacerdotes del dios Sol no podía ser mayor. «Motolinía, motolinía» (son pobres, son pobres), repetían una y otra vez, ante lo cual, fray Toribio, que fue el primero que preguntó por el significado de la palabra, decidió adoptarla para sí mismo.

Cuando estaban a las puertas de Ciudad de México, el 17 de junio de 1524, Hernán Cortés, los recibió con veneración. Así los 'Doce' pasaron su primera noche en la antigua capital azteca releyendo las instrucciones dadas por el padre Francisco de Quiñones:

«Porque en esta tierra de la Nueva España, siendo por el demonio y carne vendimiada, Cristo no goza de las almas que con su sangre compró, me pareció que, pues a Cristo allí no le faltaban injurias, no era razón que a mí me faltase sentimiento de ellas. Y sintiendo esto, y siguiendo las pisadas de nuestro padre San Francisco, acordé enviaros a aquellas partes, mandando en virtud de santa obediencia que aceptéis este trabajoso peregrinaje.

Vuestro cuidado ha de ser guardar del Evangelio y Regla que prometisteis [...]. Pues vais a plantar el Evangelio en los corazones de aquellos infieles, mirad que vuestra vida y conversación no se aparten de él».

A la mañana siguiente salieron dispuestos a predicar que el dios Sol –que reclamaba sangre humana para alimentarse diariamente en su combate con la luna– no podía ser el verdadero Dios, porque, siendo los hombres hijos de Dios, éste debía comportarse como un padre.

Para ello, consiguieron aprender «las lenguas indígenas con tanta rapidez como trabajo, con lo cual se fue potenciando la acción evangelizadora»

Como los franciscanos no tenían cómo comprar alimentos, «a la hora de comer iban los frailes al mercado a pedir por amor a Dios algo de comer, y eso comían»

Ropa apenas tenían otra que la que llevaban puesta, y como no encontraban allí sayal ni lana para remendar la que trajeron de España, que se iba cayendo a pedazos, acudieron al expediente de pedir a las indias que les deshiciesen los hábitos viejos, cardasen e hilasen la lana, y tejieran otros nuevos, que tiñeron de azul por ser el tinte mas común que había entre los indios.

Este ejemplo asombró a los indios y los predispuso a escuchar lo que los frailes venían a decirles.

Llevada por los frailes, América recibió los valores de la cultura grecorromana católica, y no solo a sus clases ilustradas, sino que también los sectores populares se hicieron legatarios del pensamiento de Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, San Agustín y Santo Tomás.

Y es que el encuentro de España con América fue un acontecimiento trascendental y el legado que allí quedó, una huella imperecedera.

Hispanoamérica, como nos indica Gullo, le debe su unidad sustancial a España, de manera que de Madrid a Kiev o de Granada a Berlín hay más distancia psicológica, sociológica y cultural que de Lima a Sevilla o de Buenos Aires a Salamanca.

La predicación de la fe, además de la conquista y el mestizaje, constituyó una unidad vertebradora de primer orden en la identidad americana.