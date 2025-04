Qué pasará con Muface

Esto no se hace, quitarnos a Muface», «Muface no te vayas, Muface quédate» o «Muerta de inanición, mutualismo solución», fueron algunos de los cánticos entonados ... el pasado diciembre en la puerta de su sede del Paseo de Juan XXIII en Madrid y sedes provinciales por los funcionarios y sus sindicatos reunidos para rescatar el modelo de atención sanitaria concertada que amenaza con desaparecer.

Conozco bien la sede de la mutualidad porque la visito con frecuencia al pertenecer a la Comisión Mixta Nacional de Mutualidades del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Me consta la profesionalidad de sus órganos directivos, a nivel central y provincial y la preocupación con la que están viviendo estos momentos tan delicados en los que la inquietud se cierne sobre la institución. Preocupación equivalente a la de miles de mutualistas que a diario nos preguntan por la situación en las 22.000 farmacias de España.

Muface se creó en 1975, es un ejemplo de la eficaz convivencia de los sectores sanitarios públicos y privados y, entre otras funciones menores (ayudas sociales y becas) presta asistencia sanitaria en general, médica y farmacéutica, a 1,5 millones de mutualistas (funcionarios civiles del Estado) y beneficiarios. Respecto a otros funcionarios, los estamentos militares están atendidos por Isfas y la judicatura por Mujeju.

Los funcionarios han podido elegir anualmente entre recibir esta asistencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir, del correspondiente servicio autonómico de salud (SES en el caso de Extremadura) o bien elegir una entidad aseguradora, de las tres que actualmente han prestando el servicio.

La razón de la crisis, y de la intranquilidad es bastante evidente: el actual concierto entre el Estado y las aseguradoras concluye el 31 de enero próximo, y el pasado contrato convocado quedó desierto. Ninguna entidad aseguradora se quiso presentar. Para la actual mesa de negociación ya ha demostrado su inasistencia Adeslas, y aunque como toda concertación pública, esta tiene sus correspondientes prorrogas de salvaguarda, asistimos a un pulso extenuante donde todos tenemos que ver. El Estado porque maneja un presupuesto asignado de fondos públicos con destino a estas entidades, y estas necesitan a su vez viabilizar su cuenta de resultados.

Según los datos de 2023, entre titulares y beneficiarios hay 1.537.701 personas cubiertas por la mutualidad, de las que optaron por la sanidad pública 457.307. Esto supondría que más de un millón de personas pasarían inexcusablemente a recibir la asistencia sanitaria de los correspondientes servicios autonómicos si no hay un nuevo contrato público con alguna o algunas de las aseguradoras sanitaria antes del 15 de enero.

Los datos actuales de cobertura en Extremadura, para sus 43.800 tarjetas, son los siguientes: Adeslas: 13.000 en Badajoz, 6.300 en Cáceres; Asisa: 4.600 en Badajoz y 2.300 en Cáceres; DKV: 2.800 en Badajoz y 3.300 en Cáceres; INSS: 6.500 en Badajoz y 4.900 en Cáceres.

Se da en Extremadura una ratio de aseguración público/privada del colectivo de en torno al 23%. Las próximas semanas van a resultar cruciales, pudiendo darse situaciones que empiecen a hacer más precario el servicio, no siendo descartable que las aseguradoras tengan la tentación de evitar costes huyendo de situaciones complejas o costosas. Por otra parte, muchos de los mutualistas intentarán un 'efecto de anticipación' por lo que pueda pasar, y ante el temor de no tener una cobertura sanitaria real demandando el traslado al servicio autonómico correspondiente, ante el temor, muy improbable pero humanamente admisible, de quedarse en tierra de nadie. Con este desplazamiento puede darse así el efecto de la profecía que uno ayuda a cumplir. En previsión el Estado permite ahora otra elección a mediados de año.

La incomparecencia de las compañías a atender el servicio, supondría, pues, en Extremadura transvasar al SES 33.000 beneficiarios adicionales a los 11.500 que ya soporta el servicio.

Muface se creó antes de que se instaurase en España la sanidad universal, financiada con impuestos (y no con cuotas de Seguridad Social) y antes de que las comunidades autónomas, que todavía no existían, se hiciesen cargo de la sanidad pública. Esto quiere decir que es un modelo antiguo, y que, como tantas otras cosas, si se empezase de cero, probablemente no se implantaría, o por lo menos se haría de una forma muy distinta.

Si Muface desapareciera, habría tres perdedores claros: los funcionarios que hasta ahora voluntariamente habían optado por la sanidad privada, y de rebote, los actuales usuarios de la sanidad pública, y los servicios públicos de salud de las comunidades que aumentarían sus listas de espera, y el estrés y el trabajo del personal sanitario. Como hasta ahora la prima pagada por usuario de Muface es bastante inferior al coste en la sanidad pública, aunque el Gobierno central traspasase ese dinero a las CC AA, no sería suficiente, lo que aumentaría el déficit autonómico. Eso sí, el Gobierno central no tendría que subir las primas que ahora paga a las entidades aseguradoras.

Aguas abajo, la crisis de Muface es un mensajero del futuro que nos espera. Tendremos cada vez más gasto sanitario porque España envejece. Todos, a medida que envejecemos gastamos cada vez más en servicios y prestaciones sanitarias. Solemos pensar exclusivamente que el envejecimiento de la población repercutirá en más gasto en pensiones, que corre a cargo de la Seguridad Social. Y aunque este es el principal gasto público, el segundo, que es la sanidad, también crecerá, y mucho. Y la sanidad es ya un 40% del gasto autonómico. Muface es un aviso.