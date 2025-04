La Consejería de Educación no responde

Comenta Compartir

El Centro de Educación Especial Los Ángeles es testigo de una situación desgarradora que clama por atención y acción. Desde hace semanas, la ausencia de ... una trabajadora por motivos de salud ha desencadenado una crisis que pone en peligro no solo el funcionamiento del centro, sino también la seguridad y el bienestar de los alumnos con necesidades especiales. La falta de respuesta y acción por parte de la Consejería de Educación me ha llevado como trabajadora a alzar la voz y denunciar públicamente esta injusticia. Este es el grito desesperado por ayuda que emerge desde las entrañas de un sistema que parece haber olvidado su deber más fundamental: proteger y cuidar a quienes más lo necesitan. Soy ATE-cuidadora y trabajadora de este centro y quiero denunciar la prolongada falta de sensibilidad y acción por parte de la Consejería. La situación que estamos viviendo en este centro es insostenible y requiere una intervención inmediata. Desde el 29 de abril, una de nuestras compañeras se encuentra de baja por motivos de salud y la Consejería no ha movido un dedo para cubrir su ausencia. Esta negligencia no solo está sobrecargando de manera brutal a las demás personas que estamos trabajando, sino que también pone en riesgo el bienestar y la seguridad de los alumnos que requieren atención especializada y constante.

La Consejería de Educación alega que, como se está terminando el curso, ya no enviarán a nadie para cubrir esta baja. Esta excusa es inaceptable. Nuestros alumnos no pueden esperar tanto tiempo para que sus necesidades sean atendidas adecuadamente. Cada día sin el personal necesario es un día en que su bienestar y desarrollo están en peligro. Es vergonzoso que, en un entorno donde trabajamos con niños con necesidades educativas especiales, se nos ignore de esta manera. A diario, además de proporcionar cuidados, nos enfrentamos a insultos, amenazas y agresiones físicas. Estas condiciones de trabajo son durísimas, y la falta de personal adecuado agrava la situación hasta límites inaceptables. Mientras que otros profesionales del centro, como docentes tutores, PT, AL y equipos de orientación, tienen sus bajas cubiertas en un plazo de 48 a 72 horas, las ATE somos tratadas como personal de segunda categoría, viéndonos obligadas a esperar más de mes y medio sin refuerzo. Además, con fecha del 28 de mayo, como colectivo enviamos un escrito denunciando esta situación por registro del centro a la Consejería y no hemos recibido respuesta. Esta falta de comunicación y de acción es inadmisible y refleja una total desconsideración hacia nuestras preocupaciones y necesidades. La Consejería debe asumir su responsabilidad y actuar de inmediato. La inacción prolongada no solo afecta nuestra eficiencia y productividad, sino que deteriorado nuestra salud física y emocional. Es inadmisible que, tras este mes y medio de espera, no se haya encontrado una solución para cubrir una baja laboral tan crítica. Exigimos una respuesta inmediata y que se tomen las medidas necesarias para cubrir la baja de nuestra compañera y/o cualquier baja que surja en el futuro. Es fundamental para nuestro colectivo contar con el personal adecuado para desempeñar nuestras funciones de manera eficiente y mantener un ambiente de trabajo saludable. Espero que esta carta sirva como un llamado de atención y que nuestra situación sea tratada con la urgencia que merece.

