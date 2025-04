Caza de votos

Hace cuarenta años de la victoria electoral del PSOE de 1982, forjada en gran medida por tres factores: la descomposición de sus directos rivales políticos, ... sobre todo la UCD; el anhelo por consolidar la democracia después del sobresalto del 23F de 1981, y por último, su capacidad de adaptación a las circunstancias y ensanchar su base electoral: acababa de renunciar al marxismo (no sin cierta convulsión interna, con dimisión de Felipe González Incluida), al tiempo que el tránsito del socialismo a la socialdemocracia propició mayorías sucesivas que facilitaron la modernización y transformación del país.

La estrategia de adaptación fue exitosa en el contexto del bipartidismo. Con la irrupción de nuevas fuerzas políticas, el PSOE se vio obligado a posicionarse y ser fiel (o no) a sus principios ideológicos, desconcertando en ocasiones a sus propios votantes y militantes. Es lo que sucede, por ejemplo, con la nueva Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, en la que ha cedido a los poderosos lobbies de la caza al introducir una enmienda para dejar fuera a los perros de caza y pastoreo. En Extremadura hemos querido ser, además, los más aplicados de la clase con un postureo que resulta casi cómico, otorgando la Medalla de Extremadura a la Federación Extremeña de Caza o declarando a La Montería y La Rehala como Patrimonio Cultural (está última, una actividad orientada a una élite minoritaria). Sólo falta que los diputados se presenten en la Asamblea con escopeta, canana y sombrero tirolés.

Los perros son animales sintientes y no hay justificación para discriminar a unos respecto a otros, máxime cuando los datos demuestran que los dedicados a la actividad cinegética son especialmente vulnerables. Se trata, además, de un cálculo electoral equivocado: la sociedad ha cambiado y en los hogares hay trece millones de animales, de los que el 93% son perros. Por tanto, en esta cuestión no caben equidistancias: desde el punto de vista ético, los perros son perros; si estamos de acuerdo en la necesidad de su protección, ¿por qué algunos no la merecen? En la caza de votos, no vale todo.