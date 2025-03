Caza en Monfragüe

Comenta Compartir

Érase una vez un parque nacional extremeño de cuyo nombre no quiero acordarme, donde recientemente se descubrió que los animales «excedentes de cupo biológico» ungulados ( ... ciervos y jabalíes) eran encerrados y masacrados a tiros por el personal de una empresa nacional de servicios cuyo nombre es bien conocido. Cuando esto haya llegado a los animalistas que se encaraman en los camiones de ganado para consolar a los corderos, cochinos o terneros que llevan al matadero, o aquellos que les tiraban los huevos de su puesta a las propias gallinas para que los aprovechasen y no lo hicieran los humanos, me imagino que se habrán indignado.

En la entrevista que HOY publicó el domingo, la nueva directora del Parque Nacional de Monfragüe dice que lo que se ha hecho es cumplir con la ley... De verdad que hay leyes que matan. Pero es más, la directora nos indica que el control de especies de ungulados no puede generar rendimiento económico, según el Defensor del Pueblo, quizás del animal. Supongo que la carne de estos animales tampoco podrá producir beneficio económico, es decir, se enterrará o dará de comer a los buitres... En este país nos hemos hecho tanto al gratis total que ni un Parque Nacional puede utilizar estos animales para su autofinanciación. Por tanto no se podrán dar monterías para sacar un buen dinerito, ni vender la carne de los animales para su consumo. Nosotros somos así de ricos y rumbosos. Por último, la directora del Parque Nacional viene a decirnos que el desarrollo de la zona no solo debe basarse en el turismo. Parece que en la caza no va a ser. A la pregunta de si el Parque ha respondido a las expectativas, pues parece que hay un estudio de la UEX que lo pone en cuestión y responde que depende de las expectativas que se tuvieran. No sé las expectativas que se tenían respecto al Parque, pero para que esta señora se haga una idea, que compare el nivel de desarrollo de la comarca con su homónimo del otro lado de La Raya y se enterará. Parece que en esta región la incompetencia y la ruina económica no está reñida con la protección ambiental.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión