Los cayetanos del colegio mayor

¿Cómo vamos a solucionar los problemas de España si no tenemos educación? Primero arreglemos el problema de la educación y luego solventemos cuestiones menos ... importantes como el paro, la subida de la luz, gas, inflación... Impedir la entrada en la universidad a castellanoparlantes en una determinada región o comunidad, dificultar la entrada en una universidad a una conferenciante por tildarla de fascista, obstaculizar aprender en colegios e institutos en el idioma de tu país, que en oposiciones de tu nación se valore saber el idioma de una comunidad, un político que afirmó que disfrutaba cuando pateaban a la policía, etc., eso no son problemas educativos ni incitación al odio ni discriminativo. Para todas estas acciones se obvia el artículo 510 del Código Penal español que regula el delito de odio. Como lo importante es la educación y al parecer solo la sexual, ¿esta educación sexual es exigible de igual modo para todos? Depende. Si un partido contrata a un rapero que canta «esos ojos de guarra piden bofetón» o «ya no eres tú mi puta, puedes vestirte e irte, ya no te quiero no, ni para escupirte», eso lo consideran libertad de expresión y cultura.

Si un político canta «chúpame la minga Dominga que vengo de Francia» y las mujeres que le acompañan riéndole la gracia, pues oye se están divirtiendo. Si la sociedad normaliza canciones bárbaras de reguetón, en cuanto a las letras, es nueva ilustración y sabiduría. Pero ¿y si unos universitarios, con confabulación y complicidad con unas chicas también universitarias, efectúan recíprocamente unos cánticos, nada acertados, con tintes sexuales están incitando al odio, a la misoginia?, ¿estos no se están divirtiendo? Depende. Si residen en un colegio mayor, son unos niñatos 'cayetanos' e incitan al odio. Son unos machistas. Es decir, la educación sexual solo es exigible dependiendo del autor. «La azotaría hasta que sangrara...», depende de quien lo diga. Y dejando al margen el delito de «autor» que parece que está de moda en España, la exigencia de educación sexual ¿tiene efectos retroactivos? ¿Qué se ha querido insinuar con que Pablo Casado haya residido en ese colegio mayor? Para avanzar en educación, los primeros que deben dar ejemplo son los políticos, evitando hacer declaraciones provocadoras de crear odio y enfrentamientos. Hay que tratar a todos siguiendo los mismos criterios sin hacer diferencias. Si queremos avanzar en educación, incluida la sexual, es necesario no utilizar dos varas de medir dependiendo de la persona. Criminalizar dependiendo de la clase social, así como leer estupideces tales como fascismo, machismo y catolicismo vayan de la mano, la 'performance' de terror sexual perpetrada por los cachorros neonazis de Cayetano. Sin embargo, para este tipo de afirmaciones no interviene la fiscalía ni el Defensor del Pueblo. Esto no incita al odio ni a la violencia. No silenciemos el vídeo de respuesta de las universitarias hacia los chicos. ¿Cuál es el objetivo de ese encubrimiento? ¿Proteger a la mujer y demostrar que es una acción machista cuando había connivencia entre todos los protagonistas? No debemos politizar esta desafortunada acción de estos chicos y chicas.

Cartas a la directora