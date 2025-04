La caverna

Cuando uno cree haber leído de todo y visto aún más, un periódico enrollado (no en plan coleguita sino cilíndrico, a modo de San Fermín) ... te da un golpe en todo el amor propio.

Un sacerdote llamado Fernando Alés Villota, escribió la semana pasada una carta al director del ABC sobre la caída de la natalidad, un panfleto digno de la sección femenina de Franco. Según dice «...las mujeres sólo están preocupadas por tatuarse, criar perros y descuidan la honrosísima tarea de cuidar a su marido e hijos...», «...un viento sectario y gélido ha secado sus cabezas, tornándolas en seres extraños, únicamente preocupadas en obtener derechos y títulos...». Os prometo que pensé que era un fragmento de aquello que Pilar Primo de Rivera escribía para aleccionar a la sección femenina, pero después pensé que el experto en mujeres asesoraba a Hibatullah Akhundzada, es decir, el líder de los talibanes de Kabul.

Puede que también asesorase a Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León que dice que la despoblación de su región y de la España vaciada se debe a la «hipersexualización» de la sociedad y a que se fornica de manera libidinosa, sin ánimo de procreación.

El «sexo débil» es una institución matriarcal en toda la cultura mediterránea y su justo empoderamiento aún no ha terminado

Todo este aire rancio, retrógrado y viejuno va calando hasta el punto de que un vídeo robado a la primera ministra de Finlandia, bailando y divirtiéndose en una fiesta privada, rodeada de amigos, ha generado una polémica capaz de traspasar su transparente frontera. Una joven de 36 años, atractiva y sobradamente preparada, Sanna Marin, votada en mayoría para gobernar un país, parece no tener derecho a divertirse y ser feliz en su tiempo libre. No es Boris Johnson bebiendo durante las exequias del Duque de Edimburgo, es una mujer normal, alegre y jovial y lo preocupante es que, esta vez, no ha sido la extrema derecha la que ha denunciado tan «vergonzante» acto de bailar sino el propio 'establishment', debiendo demostrar Sanna Marin, mediante un test de drogas, su honorabilidad. Le niegan el derecho al placer y la felicidad.

Según mi credo, la censura debería prohibirse. Creo a pies juntillas en la Libertad de Expresión, pero declaraciones de un siervo de la iglesia, aunque sea a título individual, deberían pasar algún pequeño control por parte de algún superior ya que estas afirmaciones parecen ser una línea de intenciones de un colectivo.

Humildemente debo quitarme el sombrero ante Ellas: sin salir de mi casa veo a mi mujer, vocacional con su profesión de enseñante, madre de tres hijos, que se maquilla para gustarse cuando le apetece, se divierte como la que más o toma decisiones importantes que afectan a un grupo. El «sexo débil» es una institución matriarcal en toda la cultura mediterránea y su justo empoderamiento aún no ha terminado. Esas abuelas de la posguerra que, con tres patatas, un puñado de sal y otro de amor, fueron capaces de alimentar y administrar un país devastado física y moralmente, merecen un trato de respeto reflejado en su descendencia.

Gracias por parir, administrar, consolar, cuidar, dirigir, enseñar, bailar, reír, llorar, cantar, conducir, detener, disparar... ayudar a vivir.

Gracias.