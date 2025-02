Comenta Compartir

Desde noviembre de 2018 me hago acompañar en las consultas médicas del libro de mi apreciado amigo Antonio Sánchez Buenadicha 'Nadie más Catovi que yo'. ... Hace unos días no podía ser menos, tenía consulta la mujer, no digo mi mujer pues nunca ha sido de mi propiedad, pero sí la mujer con la que me casé hace 55 años y con la que he compartido alegrías y penas, más de las primeras. También lo llevo a mis citas médicas, por lo que en estos casi cuatro años lo he releído varias veces, ya que yo soy de los que llega a las consultas quince minutos antes de las citas, pues no me ha gustado nunca hacerme esperar y prefiero con paciencia, mientras espero, leer un libro, pues además entiendo que los médicos necesitan tiempo para atender a los enfermos y estos quieren que se les dedique el mayor tiempo posible.

El libro tiene cosas muy buenas y retrata el espíritu apocado de los cacereños para defender las cosas de su ciudad, retratando el conformismo con que aceptamos todos los males que nos acontecen, sin ser capaces de mostrar al menos nuestra disconformidad. Las malas, que después de muchos años seguimos con los mismos problemas. Mantenemos el Hospital «inacabado», sin que se vislumbre la cercana terminación para convertirse en un hospital total, con la segunda fase, que daría el servicio que merece la ciudad y comarca. Seguimos sin que las industrias se aposenten en nuestra ciudad, como 'aves' de residencia fija, y esos ansiados puestos de trabajo, tan necesarios, queden a la espera de la aprobación y agilización para su desarrollo por las entidades competentes. La situación ferroviaria sigue planteando problemas, aunque se nos anuncia una pronta solución, que no deja de ser parcial porque los extremeños ganamos poco con ella, ya que el tiempo de ahorro en los viajes será de poco más de media hora hasta Madrid y, aunque se anuncia la electrificación de la línea, esta no llegará todavía a la capital de España, con lo que seguiremos sin poder tener un acceso rápido al resto de capitales. Tengo dudas, por la edad, de que pueda conocer finalizados los esperanzados proyectos que se anuncian y así se lo comento a mi hijo, quien estará presente en ellos, pero me conformaría con ver colocar la primera piedra en los mismos.

