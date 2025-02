Menos católicos

Comenta Compartir

Hace unos días un amigo me dio una información que me dejó helado: la Iglesia católica está a punto de desaparecer en Países Bajos. Hace ... cinco décadas este país tenía tres millones de católicos practicantes, en 2016 eran 200.000 y se calcula que en 2030 serán 60.000. Es más que habitual ver maravillosas iglesias y monasterios convertidos en restaurantes o museos. Y todo indica que el ritmo de decadencia se acelerará. Como creyente católico me entristece. Ciertamente, lo que está pasando allí llegará al resto de Occidente tarde o temprano. ¿Cómo se podría evitar?

