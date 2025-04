Las catedráticas de la UEx

Comenta Compartir

Nada habrá sufrido una mayor degradación como la cátedra, tanto en la universidad como en enseñanza media. En esta última, al suprimirse las oposiciones, las ... reales, a cátedra, sacaron la «condición de catedrático» locución que de forma paladina, indica que las personas que accedan no serán catedráticos, sino otra cosa. No estamos en los tiempos en que las oposiciones de Menéndez Pidal o Unamuno, duraban varios días, se seguían con expectación general. Sin retroceder tanto, en un instituto como en una facultad había un catedrático por asignatura y era una oposición muy difícil. En un seminario –departamento los llaman ahora– de una facultad puede ver haber cinco o seis, en función de unos méritos en algunos casos más que dudosos. En 1986, Ricardo Senabre dijo de la LAU, ley de autonomía universitaria, que no se conocía un disparate mayor desde la ley Villar Palasí. Una vez más, el maestro tuvo razón. Entonces, una oposición de agregado de universidad era elaborar un temario de unos cien temas, que el tribunal lo aprobara y desarrollar el que cayera en suerte. Hace años, he oído a una profesora hablar de «mi plaza» como un derecho inalienable, y tenía razón. Si el opositor pone a dos miembros del tribunal, elige y prepara el tema a desarrollar, es un coladero donde el opositor que venga de fuera tiene difícil, o imposible, entrar. En cuanto a esa brecha de género a la que hizo referencia HOY el 12 de noviembre de que solo hay un 18% de catedráticas, la verdad es que no se entiende, como no entiendo que haya una oficina de Igualdad en la UEx, cosas más grandes veredes. En mis tiempos, desde luego, no la había, pero había libros, muchos libros.

Temas

Cartas al director