Cataluña sola, no

Por los años que los catalanes llevan luchando por el 'procés', me gustaría significar que la corriente regionalista en el horizonte nacional es uno de ... los grandes problemas sin resolver todavía de forma definitiva, en lo que se refiere a la articulación político-territorial del Estado. Ni la implantación del régimen liberal a principios del siglo XIX supuso el fortalecimiento del centralismo, concebido como el único sistema que podría garantizar la igualdad, entre el Estado y todos sus territorios.

Frente al centralismo de la época, se plantearon otras alternativas, como la descentralización, el federalismo, el regionalismo, el nacionalismo..., que dinamizaron positivamente la vida política, aunque hasta que no llegó la II República, no se consiguió modificar el sistema vigente. Como es lógico, estas alternativas y demandas alcanzaron mucha disconformidad en los distintos territorios de la nación española. Bien es verdad que nuestra región siempre fue a remolque de las intentonas regionalistas de catalanes, vascos, etc., pero no es menos cierto que Extremadura, ya a principios del siglo XIX, no tuviera 'in mente' el sentimiento regionalista, que se difundió por toda Extremadura.

Tampoco es menos cierto que como consecuencia de la división provincial, los localismos y los provincialismos y con ellos la rivalidad y el enfrentamiento entre ambas provincias y sus principales municipios trajo consigo el que en Extremadura no surgiera ninguna metrópolis aglutinadora o conformadora de sentimientos, conciencias o energías regionalistas. Pero este proceso o movimiento autonomista no ha sido solo un sentimiento catalán, vasco o gallego... sino que se ha mantenido en todas las regiones, a lo largo de la historia, y es más, yo diría que es la meta más ilusionante que el hombre anhela en la actualidad, ¡pero todos...!, y no solo catalanes, vascos y gallegos.