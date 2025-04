Cataluña sale al exterior

Comenta Compartir

Pere Aragonès es reacio a acudir a los foros multilaterales españoles pero está intentando recuperar presencia en el ámbito internacional, donde las democracias le rehúyen ... para que no se interprete que un país extranjero avala un proyecto secesionista. De cualquier modo, Aragonès no ceja, y ayer, acompañado por la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, viajó a Glasgow para participar en la Cumbre del Clima, donde está previsto que mantenga varios encuentros y que intervenga en la sesión 'Liderazgo en energía, transporte, industria e infraestructura', donde coincidirá con la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon. En la agenda internacional de Aragonès está también un viaje a París el 19 de noviembre para reunirse con la Unesco y con otras instituciones. Hasta ahora, solo había salido de España para mantener contactos con los independentistas huidos de la justicia, pero parece que pretende impulsar una normalización también en este aspecto. Normalización que no será completa –hace más de una década que el presidente de Cataluña no se entrevista con el presidente de la Comisión– mientras Puigdemont y otros soberanistas sigan manteniendo la llama de la insumisión ante el Estado de derecho de un miembro de la UE.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY