El catalán no se toca

Comenta Compartir

«El català no es toca. I l'escola catalana, tampoc». Esta es la respuesta, prepotente e insolente, de Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, ... al ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al Departament de Educación que da 10 días para informar de cómo aplicará en todos los colegios catalanes la sentencia que obligaba a realizar un 25% de clases en castellano. A partir de aquí dispone de dos meses para ejecutarla de forma voluntaria. La decisión judicial afecta a todo el sistema educativo catalán. Supone el final del modelo de inmersión lingüística. No se trata, como ahora, de demandas individuales, aplicables solo al aula del alumno que reclama judicialmente el 25% en castellano, hecho que, en ocasiones, deriva en situaciones de hostigamiento, como ha ocurrido recientemente con un alumno del colegio Turó del Drac de Canet de Mar que sufre por parte del nacionalismo radical una campaña de acoso tanto en la calle como en redes sociales, donde se ha hablado de «apedrear» su casa. Si el Gobierno central, primera parte legitimada, no pidiera la ejecución de la sentencia podría hacerlo cualquier persona física o asociaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe o la plataforma Escuela de Todos, que alberga a 14 entidades en defensa del bilingüismo, aunque en estos últimos supuestos, el Tribunal deberá valorar su legitimización. Es muy posible que, a cambio de los votos nacionalistas para aprobación de leyes o convalidación de decretos-ley, la Administración del Estado, en clara dejación de competencias, no pida el cumplimiento de la sentencia. Los independentistas seguirán fieles a su lema 'Insistir, persistir, resistir, y nunca, nunca desistir' y considerarán esta nueva cesión como un paso más hacia la meta irrenunciable: la proclamación de la República de Cataluña.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión